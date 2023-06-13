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В Иркутской области объявлен режим ЧС из-за аварии на Лене

Ольга Лебедева
11 мин. назад

В результате столкновения двух танкеров в реку могло вылиться до 90 тонн бензина. По данным властей, в зону ЧС могут попасть 11 населенных пунктов ниже по течению Лены.

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Река Лена
Река ЛенаФото: Pond5/Imago Images

В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС муниципального характера после столкновения на реке Лена танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту и танкера ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозившего 832 т бензина. Вечером 12 июня в 25 км от Киренска произошла авария, в результате которой была пробита одна из цистерн с бензином. Из-за разлива топлива в реку "ниже по течению от поселка Алексеевска в зону возможной чрезвычайной ситуации может попасть 11 населенных пунктов района", сообщило во вторник, 13 июня, главное управление по Иркутской области МЧС России.

По данным ведомства специалисты откачивают остатки бензина из разрушенной цистерны и собирают разлившееся топливо. "Сотрудники областной пожарно-спасательной службы произвели выставление бонов и обработку поверхности воды сорбентом", - указывается далее.

Региональное управление Роспотребнадзора в свою очередь сообщило, что населенные пункты вниз по течению от места техногенной аварии обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке.

Губернатор: В реку могло вылиться до 90 тонн бензина

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в реку могло вылиться несколько десятков тонн бензина. "По предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов", - написал он в Telegram. Кобзев заявил о создании рабочих групп, которые должны следить за тем, чтобы местные жители не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных. Он также поручил организовать мониторинг качества воды в реке.

По данным Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева, танкером "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. "Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело", - заявил Кобзев.

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