При пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли два человека

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на установке Ангарской нефтехимической компании, входящей в "Роснефть".

В результате пожара на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области погибли два человека. Возгорание произошло на технологической установке Ангарской нефтехимической компании (АНХК) около 6 часов утра по местному времени (01.00 мск) в четверг, 15 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила пресс-служба управление СКР по Иркутской области.

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших, позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в результате пожара пострадали пять человек. "Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. Один - в больнице, еще четыре направлены на амбулаторное лечение. На территории АНХК идет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Кроме того, в близлежащих домах проведено обследование. Повреждений не выявлено", - написал он в Telegram.

МЧС: К возгоранию мог привести скопившийся газ

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, к возгоранию мог привести скопившийся газ. Пожар на площади 2,5 тыс. кв. метров тушили более 100 человек и 25 единиц техники. К настоящему времени он потушен. АНХК является главным поставщиком топлива для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края и входит в структуру "Роснефти".

В последние недели в России произошел целый ряд крупных пожаров. 12 декабря в подмосковной Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк". 9 декабря в Москве произошел крупный пожар в торговом центре "Мега Химки", в результате сгорел гипермаркет OBI, погиб охранник. Еще один серьезный пожар в Москве произошел в конце ноября в районе Комсомольской площади. В Костроме в результате пожара в ночном клубе в ноябре погибли 15 человек.

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