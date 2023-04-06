В Ингушетии - перестрелка полиции с "бандгруппой"

Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Ингушетии при боестолкновении с "членами бандгруппы", сообщило агентство "Интерфакс".

Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Малгобекском районе Ингушетии при боестолкновении с "членами бандгруппы". Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на силовые структуры.

По его данным, перестрелка произошла в селе Зязиков-Юрт, где проводилась "контртеррористическая операция" (КТО).

По словам собеседника агентства ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ингушетии, подозреваемые забаррикадировались в одной из построек и "открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия".

С 3 апреля проводится КТО

Как сообщали в пресс-службе УФСБ РФ, для пресечения "преступлений террористической направленности" начальник регионального управления ФСБ принял решение о проведении с 3 апреля КТО в Малгобекском районе.

Ранее, 27 марта, неизвестные напали на стационарный пост ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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