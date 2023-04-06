  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Полицейский автомобиль
Фото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi
ПреступностьРоссия

В Ингушетии - перестрелка полиции с "бандгруппой"

Екатерина Венкина
56 мин. назад

Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Ингушетии при боестолкновении с "членами бандгруппы", сообщило агентство "Интерфакс".

https://p.dw.com/p/4PlD7

Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Малгобекском районе Ингушетии при боестолкновении с "членами бандгруппы". Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на силовые структуры.

По его данным, перестрелка произошла в селе Зязиков-Юрт, где проводилась "контртеррористическая операция" (КТО).

По словам собеседника агентства ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ингушетии, подозреваемые забаррикадировались в одной из построек и "открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия".

С 3 апреля проводится КТО

Как сообщали в пресс-службе УФСБ РФ, для пресечения "преступлений террористической направленности" начальник регионального управления ФСБ принял решение о проведении с 3 апреля КТО в Малгобекском районе.

Ранее, 27 марта, неизвестные напали на стационарный пост ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Смотрите также:

В Ингушетии объявили бессрочный митинг

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Беспорядки в Ингушетии: столкновения с полицией и перекрытая трасса "Кавказ". DW Новости

Беспорядки в Ингушетии: столкновения с полицией и перекрытая трасса "Кавказ". DW Новости

В столице Ингушетии в среду после долгих и трудных переговоров временно прекращен митинг на центральной площади Магаса. Ранее силовики трижды пытались разогнать участников акции протеста.
Политика27 марта 2019 г.14:40 мин.
external

Чечня против Ингушетии: Кадырова поддержал Конституционный суд – DW Новости

Чечня против Ингушетии: Кадырова поддержал Конституционный суд – DW Новости

Конституционный суд России в четверг признал законным договор о границе между Чечней и Ингушетией. Документ главы двух северокавказских республик Кадыров и Евкуров подписали еще в сентябре. Это вызвало массовые протесты.
7 декабря 2018 г.12:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже (фото из архива)

Макрон и фон дер Ляйен встретятся в Пекине с Си

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Политика18 ч. назад
Задержание журналистки во время акции протеста в Москве

Дело Гершковича: предупреждение немецким журналистам в РФ?

Дело Гершковича: предупреждение немецким журналистам в РФ?

Свобода прессы17 ч. назад
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Правосудие и закон20 ч. назад
Танк в лесу на разбитой и грязной дороге

Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

Конфликты5 апреля 2023 г.
Немецкий танк Leopard 2

Экспорт оружия из ФРГ: 90% идет Украине и странам-партнерам

Экспорт оружия из ФРГ: 90% идет Украине и странам-партнерам

Конфликты5 апреля 2023 г.
Подготовка к подъему флага Финляндии над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Конфликты4 апреля 2023 г.
На главную страницу