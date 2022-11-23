Задержана девушка из Ингушетии, сбежавшая от насилия в семье

Полицейские нашли квартиру, где скрывалась от родственников 18-летняя Лейла Гиреева, и увезли девушку в отдел. Она опасается выдачи обратно в семью.

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнюю уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву, которая уехала из дома в Назрани из-за домашнего насилия. Девушка опасается, что ее выдадут обратно в семью. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили сетевые изданияSOTA и "Такие дела" , а также группа помощи женщинам на Северном Кавказе "Марем" .

Днем в квартиру, где скрывалась Гиреева, стали ломиться ее родственники. Девушка вызвала полицию и связалась с правозащитниками. "Лейла уехала из дома 14 ноября, ей помог молодой человек. Он снял для нее квартиру. Когда к девушке начали ломиться родственники, она была дома одна и сразу написала мне. Лейла сказала, что, судя по голосам, это были ее кузены", - рассказала "Таким делам" основательница "Марем" журналистка Светлана Анохина.

Гирееву увезли в 28-й отдел полиции, к ней отправился адвокат Александр Передрук. Гражданского активиста Владислава Хорева, также приехавшего на помощь к девушке, задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ("Центр "Э").

Розыск по статье о краже

В отделе оказалось, что близкие Лейлы Гиреевой подали на нее заявление о краже, чтобы создать повод для объявления девушки в федеральный розыск. Петербургские правоохранители решили не отпускать задержанную до "выяснения причин" и прибытия коллег из Ингушетии, передает кризисная группа СК SOS и адвокат Передрук . "Как отмечала сама Лейла, ее дядя - действующий полицейский, а отец - полицейский в отставке. Таким образом, прямо сейчас совершается прямая передача совершеннолетней девушки, бежавшей от насилия, прямым акторам насилия, от которых она и бежала", - подчеркивают правозащитники. СК SOS публикует объяснение, которое Гиреева написала в полиции. Дома девушку били и угрожали, что "задушат и похоронят как собаку", рассказала она.

Правозащитники опасаются за жизнь задержанной

Перед задержанием Лейла Гиреева успела снять видеообращение. В нем она повторяет, что, будучи совершеннолетней, добровольно ушла из дома из-за насилия. "Били и водили к имамам. Пытались "излечить" меня от моего атеизма с помощью имамов, психиатров", - говорит девушка. "Я прошу не выдавать меня моим родственникам, потому что меня никто не похищал", - заключила Гиреева.

Правозащитники СК SOS считают, что Лейла Гиреева в смертельной опасности. "Практика преследований женщин на Северном Кавказе показывает, что она может подвергнуться "убийству чести", - пишет кризисная группа. СК SOS предлагает помочь девушке, позвонив в отдел полиции и прокуратуру: общественное внимание может защитить ее права в этой ситуации.

Смотрите также: