В Хабаровске проходит вторая за день акция в защиту Фургала

В Хабаровске проходит вторая за один день акция в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В субботу, 10 октября, около 12.30 часов мск (19.30 по местному времени) сторонники Фургала вновь собрались у здания правительства Хабаровского края, некоторые находились там с утра. На площади, по оценкам оппозиции, находятся около 500 человек, люди скандируют лозунги в поддержку экс-губернатора и против властей.

Дежурящие у Белого дома полицейские предупреждают, что акция несанкционирована и возможно применение к ним физической силы. Штаб Навального в Хабаровске разместил в Twitter фото группы мужчин на площади, предположив о готовящихся провокациях. Штаб также сообщил о задержании своего координатора Алексея Ворсина, которого вместе с другими задержанными активистами отвезли в спецприемник. Суд по его делу назначен на 12 октября, указывается далее.

Мэрия Хабаровска объяснила жесткий разгон митинга демонстративной установок палаток

Между тем администрация Хабаровска объяснила разгон утреннего митинга установкой активистами палаток. "Протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности - были смонтированы три таких сооружения", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы городской администрации. Кроме того, по словам чиновников, активисты включили громкую трансляцию лозунгов из мощных динамиков, что доставило "большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади". В связи с этим "силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки".

По официальным данным, во время утренней акции протеста были задержаны 25 человек. По данным местного портала DVNovosti.ru, один из участников митинга потерял сознание после того, как его избили дубинками по голов. Сообщается также о травмах у других протестующих. 92-я акция в поддержку Фургала началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Активисты скандировали лозунги в поддержку Фургала и держали плакаты в том числе с призывами к введению европейских санкций.

Сотрудник полиции призвал активистов убрать палатки, после этого начались силовые задержания. Как отмечает DVNovosti.ru, это был "самый жесткий разгон митингов в Хабаровске". По оценке издания DVNovosti.ru, в акции участвовали более тысячи человек. В свою очередь, мэрия Хабаровска заявила, что число участников протестных акций каждую неделю сокращается, на нынешний митинг "вышли едва ли 500 человек". При этом "требования у митингующих остаются прежними", отметила пресс-служба городской администрации.

Арест Сергея Фургала и отстранение от должности

В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края известный предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева.

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