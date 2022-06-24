В Тбилиси прошла новая массовая акция в поддержку интеграции Грузии с ЕС

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Участники митинга “Домой в Европу - 2” потребовали от премьера Грузии уйти в отставку до 3 июля. Акцию у парламента организовало движение Shame при поддержке студентов пятнадцати вузов Тбилиси.
У здания парламента Грузии в Тбилиси вечером пятницы, 24 июня, состоялась еще одна массовая акция в поддержку интеграции с ЕС - вторая за неделю. Митинг “Домой в Европу - 2” был приурочен к опубликованию официального решения саммита ЕС по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса по вступлению в организацию. Европейский совет 23 июня решил не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС до тех пор, пока не будут проведены реформы - на это отведено полгода.
Митинг под основным лозунгом “Грузия без олигархического правления” вели активисты молодежного движения Shame (“Позор”). Они указали, что в резолюции Европарламента есть пункт о деструктивной роли олигархов и отметили, что подобное влияние на политику и экономику Грузии имеет олигарх Бидзина Иванишвили. Одним из условий получения статуса кандидата на вступление в ЕС является "деолигархицация" страны.
Участники акции, как и обещали, выставили властям несколько требований. Среди них отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который ранее долгое время работал помощником Иванишвили. Кроме того, демонстранты потребовали сформировать правительство Национального согласия, которое начнет выполнять требования Еврокомиссии. Движение Shame намерено с 3 июля выйти на бессрочную акцию протеста перед парламентом, если требования демонстрантов не будут выполнены.
Антиправительственный митинг собрал у здания грузинского парламента еще больше людей, чем предыдущая акция - свыше 20 тысяч человек. Полиция заранее перекрыла движение на всем центральном проспекте Руставели, ожидая большого наплыва участников. На этот раз ведущую роль в организации и проведении протеста сыграла молодежь, политические партии никак себя не проявляли. Кульминацией стал проход объединенной колонны студентов пятнадцати столичных вузов под огромными развернутыми флагами Грузии и Евросоюза.
Митинг длился более двух часов. К собравшимся по аудиосвязи обратились президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции “Слуга народа” в украаинском парламенте Давид Арахамия. Зеленский сравнил Донбасс и Крым с Абхазией и Цхинвальским регионом и завил, что Украина не сдастся, пока не вернет свои территории. Далее он отметил, что Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, а Грузия находится на этом пути. “Идите, мы вам поможем. Украина и Сакартвело (Грузия) вместе навсегда”, - эти слова Зеленского площадь встретила ликованием.
Давид Арахамия затронул тему деолигархизации. Украина, по его словам, сегодня “делает все, чтобы Грузия присоединилась к большой европейской семье, но обидно осознавать, что все грузины стали заложниками одного олигарха”. И указал на то, что все члены семьи Иванишвили живут в ЕС, а грузины теряют этот шанс.
Смотрите также: