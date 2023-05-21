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Премьер-министр Греции Кириакос МицотакисФото: Ayhan Mehmet/AA/picture alliance
ПолитикаГреция

В Греции правящая партия победила на парламентских выборах

Александра Иванова
35 мин. назад

После подсчета более 94% избирательных бюллетеней правящая консервативная партия "Новая демократия" набирает 40,8% голосов, сообщает МВД Греции.

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На парламентских выборах в Греции правящая консервативная партия "Новая демократия" (ND) одерживает уверенную победу. Как сообщило в ночь на понедельник, 22 мая, МВД страны после подсчета 94,3% голосов партия действующего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса смогла заручиться поддержкой 40,8% избирателей. 

Однако этого ND не достаточно, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Ранее Мицотакис объявил, что не намерен создавать коалицию с другими партиями. Если он не изменит своего решения, на конец июня или начало июля будут назначены повторные выборы.

На втором месте на парламентских выборах в Греции, по предварительным итогам голосования, - главное оппозиционное объединение - Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) бывшего главы правительства Алексиса Ципраса с 20,1% голосов.

Всегреческое социалистическое движение (PASOK) набирает 20,1% голосов (третье место на выборах).

В случае проведения в Греции повторных выборов победившая на них партия получит бонус в виде 50 дополнительных мандатов в парламенте. Это предполагают принятые партией "Новая демократия" изменения в законодательстве, действие которых, однако, не распространялось на выборы 21 мая.

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