В ФРГ задержаны еще 3 человека из окружения "рейхсбюргеров"

Задержанные предположительно связаны с террористической сетью во главе с принцем из дворянского рода Рейссов. Все трое подозреваются в принадлежности к террористической группировке.

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) задержали вечером в понедельник, 22 мая, двух мужчин и одну женщину, которые предположительно связаны с группировкой "рейхсбюргеров" во главе с франкфуртским бизнесменом из дворянского рода Рейссов Генрихом XIII, сообщила 23 мая Федеральная прокуратура в Карлсруэ.

Задержаны Йоханна Ф.-Й. (Johanna F.-J) и Ханс-Йоахим Х. (Hans-Joachim H.) из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Штеффен В. (Steffen W.) из Нижней Саксонии, уточнило ведомство. Всех троих подозревают в принадлежности к террористической группировке.

Группировка принца Рейсса

Штеффен В. еще накануне вечером предстал перед судом и был арестован. Меру пресечения двум другим задержанным объявят в течение 23 мая.

Принца Рейсса считают лидером экстремистской группировки "рейхсбюргеров", которая, по материалам следствия, планировала переворот в Германии с применением военной силы и отмену демократической системы.

Силовые структуры провели 7 декабря крупномасштабную операцию против предполагаемых членов этой группировки. Все они обвиняются в создании террористической организации.

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