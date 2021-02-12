В Германии пришлось задействовать ледоколы (фото)

Шарнебек / Берлин • Последний раз речные ледоколы пришлось задействовать в Германии в 2012 году. Сейчас, в нынешнем необычно морозном феврале, они вновь понадобились, чтобы не дать замерзнуть важным для внутреннего судоходства водным путям.

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на 115-километровом Боковом канале Эльбы - Эльбе-Зайтенканаль (Elbe-Seitenkanal) в Нижней Саксонии и на реке Шпре в Берлине. Впрочем, даже несмотря на применение ледоколов, в середине недели канал все же временно закрыли для движения судов.

Немецкие ледоколы - "Морской лев", "Бобер" и "Эльба"

Ледокол "Эльба" ("Elbe") на канале в Нижней Саксонии

"Бобер" ("Biber") в действии

Боковой канал Эльбы - Эльбе-Зайтенканаль в феврале 2021 года

Ледокол "Морской лев" ("Seelöwe") в центре Берлина

Многофункциональные суда

Эти специальные речные суда круглогодично используется техническими службами, отвечающими за водные пути сообщения в Германии, для выполнения самых разных задач, но сконструированы так, чтобы в случае необходимости применяться также в качестве речных ледоколов.

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