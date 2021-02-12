В Германии пришлось задействовать ледоколы (фото)

Ледоколы на немецких реках и каналах - большая редкость, поэтому спешим поделиться фотографиями, пока не наступила оттепель.
Шарнебек / Берлин • Последний раз речные ледоколы пришлось задействовать в Германии в 2012 году. Сейчас, в нынешнем необычно морозном феврале, они вновь понадобились, чтобы не дать замерзнуть важным для внутреннего судоходства водным путям.
Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на 115-километровом Боковом канале Эльбы - Эльбе-Зайтенканаль (Elbe-Seitenkanal) в Нижней Саксонии и на реке Шпре в Берлине. Впрочем, даже несмотря на применение ледоколов, в середине недели канал все же временно закрыли для движения судов.
Эти специальные речные суда круглогодично используется техническими службами, отвечающими за водные пути сообщения в Германии, для выполнения самых разных задач, но сконструированы так, чтобы в случае необходимости применяться также в качестве речных ледоколов.
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