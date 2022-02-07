В Германии выросло число преступлений против политиков

В Германии политики все чаще становятся объектами преступлений. Об этом в воскресенье, 6 февраля, пишет деловое издание Handelsblatt со ссылкой на статистические данные Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), оказавшиеся в распоряжении редакции.
Указывается, что среди политически мотивированных преступлений, объектами которых становятся политики, кроме прочего, - оскорбления, угрозы и призывы к убийству. По данным BKA, за последние четыре года число подобных преступлений в Германии увеличилось почти в три раза. Так, в 2017 году их было 1517, а в 2021, по предварительным данным ведомства, - 4458.
BKA связывает развитие ситуации с тенденцией по радикализации некоторых пользователей социальных сетей на фоне пандемии коронавируса. В частности, у властей Германии в этой связи есть вопросы к набирающему популярность в стране мессенджеру Telegram, который считается чем-то вроде "места" встречи граждан, критически относящихся к политике правительства по борьбе с COVID-19.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов