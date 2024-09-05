В Германии вдвое вырос ущерб от организованной преступности

Количество дел по расследованию деятельности ОПГ достигло второго по величине показателя за десять лет. Масштаб ущерба, причиненного преступными группировками, увеличился вдвое, следует из доклада BKA.

Масштабы организованной преступности в Германии остаются на высоком уровне - в 2023 году количество дел по расследованию деятельности преступных группировок вновь слегка увеличилось и составило 642 (годом ранее - 639). Это второй по величине показатель за прошедшие десять лет, только в 2021 году количество дел было больше и составляло 696, следует из доклада Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), обнародованного в четверг, 5 сентября.

В то же время, ущерб, причиненный различными ОПГ, в 2023 году был высок, как никогда. Он оценивается в 2,7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в среднем за прошедшее десятилетие. В 2021 году ущерб составил 2,2 млрд евро.

Наибольший ущерб - в сфере киберпреступности

Согласно докладу, наиболее крупный ущерб, как и прежде, был зафиксирован в сфере киберпреступности. Здесь ущерб составил 1,7 млрд евро по сравнению с 588 млн евро годом ранее. Большинство дел было связано с установкой на компьютеры потерпевших вредоносных программ, за удаление которых мошенники требовали выкуп. Преступникам удалось заработать на этом около миллиарда евро, вернуть удалось лишь 83 млн евро.

В сфере налоговых и таможенных преступлений злоумышленники причинили ущерб на 470 млн евро по сравнению с 200 млн евро в 2022 году. Наибольшее количество дел в минувшем году было связано с расследованием дел в сфере наркопреступности - 264 (41 процент от количества всех дел). 58 расследований было возбуждено по фактам контрабандной перевозки людей.

Следственные действия в 2023 году велись в отношении 7347 подозреваемых (на 91 больше, чем в 2022 году). 32,5 процента от общего числа фигурантов составляют граждане ФРГ, 57,8 процента - иностранцы, в 9,7 процентах случаев гражданство предполагаемых нарушителей установить не удалось.