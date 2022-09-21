Ущерб от оргпреступности в Германии превысил 2 млрд евро

За год показатель ущерба от деятельности преступных банд в Германии вырос более чем вдвое. Половина из расследуемых 700 дел касается наркоторговли и контрабанды наркотиков.

Экономический ущерб, нанесенный Германии деятельностью организованных преступных банд, за последний год вырос в более чем два раза. В 2021 году этот показатель составил около 2,2 млрд евро, тогда как годом ранее он равнялся 837 млн евро, указывается в отчете Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) по ситуации в сфере борьбы с организованной преступностью, который был представлен в Берлине в среду, 21 сентября.

При этом речь шла об украденном имуществе на сумму около 1,4 млрд евро, в 2020 году эта сумма равнялась около 1 млрд евро, сообщается в документе.

Возросшие цифры свидетельствуют о финансовом потенциале организованных преступных банд и "связанной с этим угрозе для самых разных сфер общества", заявило ведомство. Оно указало при этом на угрозу реинвестиции денег в законные и незаконные бизнес-модели и коррупцию.

Более половины дел - по наркоторговле и контрабанде наркотиков

Одновременно в 2021 году увеличилось число расследуемых дел о деятельности преступных группировок - на 17 процентов до 696 дел. По данным BKA, в основном речь идет о делах, связанных с расшифровкой телекоммуникационных данных. Большинство из этих процессов проводилось в Северном Рейне - Вестфалии, на втором и третьем местах - Нижняя Саксония и Бавария.

Число подозреваемых по данным делам возросло почти на 15 процентов до 7500 человек, 559 из них были вооружены (это на 35 процентов выше, чем в 2020 году). В основном организованные преступные банды занимались наркоторговлей и контрабандой наркотиков, это почти половина всех расследуемых дел. Далее следуют экономические и имущественные преступления.

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