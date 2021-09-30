В Германии уровень безработицы сократился до 5,4 процента

Ситуация на рынке труда в Германии продолжает улучшаться. Число безработных в ФРГ в сентябре, благодаря осеннему сезонному оживлению в экономике, снизилось до 2,465 млн человек. Это на 114 тысяч человек меньше, чем в августе и на 382 тысячи меньше, чем в сентябре 2020 года, сообщило Федеральное агентство по труду в четверг, 30 сентября.

Уровень безработицы снизился на 0,2 пункта до 5,4 процента. Это означает, что уровень, существовавший до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще не достигнут. В сентябре 2019 года безработица в ФРГ составляла 4,9 процента. Через год она выросла до 6,2 процента.

Позитивная тенденция на рынке труда

В сентябре на рынке труда в Германии сохранялась позитивная тенденция, зафиксированная в июле-августе, - отмена антикоронавирусного локдауна привела к сезонному оживлению на рынке трудовой занятости. Так в сентябре вновь увеличилось и количество зарегистрированных вакансий - до 799 тысяч, что на 209 тысяч больше, чем годом ранее.

Улучшилась и ситуация в сфере неполной трудовой занятости (Kurzarbeit). С 1 по 26 сентября на перевод на такой режим работы поступило 70 тысяч заявок. Сколько людей действительно воспользовались этой опцией, пока неизвестно. В сентябре пособие по неполной занятости (Kurzarbeitergeld) получали 927 тысяч человек. На пике пандемии в апреле 2020 года такие пособия получали почти 6 млн человек.

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