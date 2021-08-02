В Германии теперь можно забраться на знаменитый Мюнгстенский мост (фото)

Золинген • С 1 августа 2021 года желающие могут подняться на самый высокий в Германии железнодорожный мост - Мюнгстенский мост (Müngstener Brücke). Он проходит над рекой Вуппер и соединяет два города - Золинген и Ремшайд в регионе Бергишес Ланд. Находится примерно в часе езды на машине от Кельна или Дюссельдорфа.
Тот, кто хочет взобраться по ажурной стальной конструкции на смотровую площадку, должен воспользоваться шлемом и страховаться специальными ремнями. Маршрут проложен по лестнице через одну из внешних арок до смотровой площадки примерно на 107-метровой высоте над рекой Вуппер, откуда можно полюбоваться великолепными ландшафтами. Кстати, некогда этот регион называли "Прусской Сибирью".
Покорить мост - всей семьей!
Подняться на смотровую площадку можно будет круглый год - по средам, пятницам и выходным дням, кроме двух месяцев - декабря и января. В это время маршрут для скалолазов-любителей будет закрыт на профилактические работы. Примечательно то, что делать это разрешено как взрослым, так и детям, то есть вылазку в Бергишес Ланд, чтобы "покорить" мост, можно совершить всей семьей.
Операторы крутой "Лестницы на мост" (Brückensteig) надеялись перед открытием продать тысячу сертификатов на билеты, но интерес превзошел все ожидания: на сегодняшний день продано уже более шести тысяч. По словам представителя фирмы, работавшей над реализацией этого проекта около десяти лет, некоторые просто хотят совершить увлекательное приключение, но среди желающих подняться на мост также много и фанатов железнодорожного транспорта, которые приезжают сюда со всей Европы. Подробно об истории этого уникального инженерно-технического памятника можно узнать из нашей фотогалереи ниже.
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Мюнгстенcкий мост
Такой вид на Мюнгстенский мост открывается с берега реки Вуппер от посетительского центра - исходной точки прогулок по разбитому в его окрестностях Мостовому парку (Brückenpark). Его обустроили в 2006 году. Отсюда примерно за час можно дойти до замка Бург (Schloss Burg) - еще одной популярной достопримечательности здешнего региона.
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Мюнгстенcкий мост
Первый поезд прошел по нему в 1897 году, но он до сих пор остается самым высоким железнодорожным мостом Германии: 107 метров над рекой. Достопримечательностью и целью поездок на природу для жителей соседних индустриальных центров этот мост стал сразу после окончания строительства.
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Мюнгстенcкий мост
В конце XIX века вдоль этой реки располагались многочисленные водяные кузницы и шлифовальные мастерские. Регион развивался динамично, что требовало развития транспортной инфраструктуры. По одну сторону на холмах около Вуппера разрастался Золинген, всемирно известный своими ножами и ножницами. На другом берегу - Ремшайд, еще один центр металлообрабатывающей промышленности.
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Мюнгстенcкий мост
По прямой линии между ними - всего 8 километров, однако из-за особенностей ландшафта поездам приходилось делать 40-километровый крюк. Местные власти и предприниматели долго лоббировали строительство короткого пути, убеждая в этом прусские власти в Берлине. В результате из имперской казны было выделено пять миллионов золотых марок - при условии, что города оплатят стоимость земельного участка.
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Мюнгстенcкий мост
Объявили конкурс по трем вариантам: строить мост консольный, на эстакаде или арочный. Победил последний тип - проект фирмы MAN. Характерная дуга сейчас легко узнается в ее логотипе. В смету уложились, даже сэкономили, благодаря инновации: отказались от подмостей и строительных лесов, уже построенная часть моста служила краном для монтажа следующего участка.
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Мюнгстенcкий мост
Статика была рассчитана с определенной долей смелости, и скептики предрекали неминуемое обрушение моста. Первоначально планировали одну колею, но уже на стадии разработки проект изменили, сделав мост двухколейным. В июле 1897 года перед сдачей в эксплуатации провели проверку. На 480-метровый мост одновременно загнали два состава, каждый - с тремя локомотивами и 18 вагонами щебенки.
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Мюнгстенcкий мост
Если остановиться под мостом, запрокинув голову, кажется, что видишь Эйфелеву башню, только сжатую в прямоугольник. Дух времени? Разгадка проста. Немецкие инженеры ориентировались на виадук Гараби, построенный по проекту Густава Эйфеля. Кстати, его предки перебрались во Францию из немецкого региона Айфель, а в свидетельстве о рождении он был записан под фамилией Bönickhausen dit Eiffel.
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Мюнгстенcкий мост
От фирмы MAN за проект отвечал Антон фон Риппель. Его смелые идеи позже были отмечены государственной наградой. Этот инженер, позже создавший в Нюрнберге легкий дизельный двигатель, получит в жизни еще немало отличий, хотя ходили упорные слухи, что сразу после строительства моста он покончил жизнь самоубийством, опасаясь за его надежность. Но слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.
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Мюнгстенcкий мост
Легенд вокруг Мюнгстенского моста ходит много. Одна из самых распространенных - о последней заклепке, которую якобы сделали из золота. До сих пор ищут - не найдут, хотя в некоторых архивах даже якобы обнаружили письменные подтверждения ее существования. Если это правда, то она не видна невооруженным взглядом: скрыта за многочисленными слоями краски.
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Мюнгстенcкий мост
В первое время мост носил имя германского кайзера Вильгельма I (1797-1888) - Kaiser-Wilhelm-Brücke. Во времена Веймарской республики его переименовали в честь поселения Мюнгстен, располагавшегося неподалеку, но к этому времени уже исчезнувшего. В 1897 году на открытие моста ожидали кайзера Вильгельма II, но он не приехал, возможно, обидевшись, что мост назвали не в его честь, а в честь деда.
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Мюнгстенcкий мост
Гнев на милость монарх сменил лишь через два года. Кайзеру был устроен грандиозный прием, включая остановку императорского поезда на мосту - для произнесения речей и осмотра окрестностей. Вместе с шахтой Цольферайн (Zeche Zollverein) Мюнгстенский мост сегодня считается одним из главных символов Рурской области, но, в отличие от шахты, продолжает выполнять свои функции.
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Мюнгстенcкий мост
В 2015-2016 годах на капитальный ремонт моста выделено 30 миллионов евро.
Автор: Максим Нелюбин