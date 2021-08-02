В Германии теперь можно забраться на знаменитый Мюнгстенский мост (фото)

Золинген • С 1 августа 2021 года желающие могут подняться на самый высокий в Германии железнодорожный мост - Мюнгстенский мост (Müngstener Brücke). Он проходит над рекой Вуппер и соединяет два города - Золинген и Ремшайд в регионе Бергишес Ланд. Находится примерно в часе езды на машине от Кельна или Дюссельдорфа.

Тот, кто хочет взобраться по ажурной стальной конструкции на смотровую площадку, должен воспользоваться шлемом и страховаться специальными ремнями. Маршрут проложен по лестнице через одну из внешних арок до смотровой площадки примерно на 107-метровой высоте над рекой Вуппер, откуда можно полюбоваться великолепными ландшафтами. Кстати, некогда этот регион называли "Прусской Сибирью".

Покорить мост - всей семьей!

Подняться на смотровую площадку можно будет круглый год - по средам, пятницам и выходным дням, кроме двух месяцев - декабря и января. В это время маршрут для скалолазов-любителей будет закрыт на профилактические работы. Примечательно то, что делать это разрешено как взрослым, так и детям, то есть вылазку в Бергишес Ланд, чтобы "покорить" мост, можно совершить всей семьей.

Операторы крутой "Лестницы на мост" (Brückensteig) надеялись перед открытием продать тысячу сертификатов на билеты, но интерес превзошел все ожидания: на сегодняшний день продано уже более шести тысяч. По словам представителя фирмы, работавшей над реализацией этого проекта около десяти лет, некоторые просто хотят совершить увлекательное приключение, но среди желающих подняться на мост также много и фанатов железнодорожного транспорта, которые приезжают сюда со всей Европы. Подробно об истории этого уникального инженерно-технического памятника можно узнать из нашей фотогалереи ниже.

Смотрите также: