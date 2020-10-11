В Германии собрали урожай пиратского пива с морскими желудями (фото)

Куксхафен • Зепоккен (Seepocken) - так по-немецки называются морские желуди, они же - усоногие раки-балянусы. Обитают эти животные во всех морях мирового океана и доставляют много головной боли и хлопот судовладельцам - целыми колониями и очень быстро прирастают к днищам кораблей, которые из-за этого приходится регулярно чистить.

Оливер Кён - пивовар-любитель из Куксхафена

То, что плохо для судоходства, решил использовать с выгодой для себя Оливер Кён (Oliver Köhn) - пивовар-любитель из немецкого портового города Куксхафена, около которого река Эльба впадает в Северное море.

Как сообщает агентство dpa, несколько лет назад, раздумывая над тем, как произвести, так сказать, эксклюзивное пиратское пиво, он решил провести эксперимент. Разлил очередную партию в две дюжины бутылок для шампанского и на три месяца опустил эти два ящика для созревания на дно Эльбы - конечно, же в секретном месте. Пару бутылок положил вызревать в свой подвал, чтобы сравнить результаты.

Бутылка номер 21 2020 года

Куксхафенский пивной бриз

Устроив затем дегустацию вместе со своим братом, который также участвовал в этом проекте, результатами остался доволен. Из-за течения реки содержимое бутылок постоянно немного взбалтывается, вода в Эльбе имеет постоянную температуру, а за несколько месяцев сами бутылки приобретают такой вот необычный вид - словно пролежали на дне в трюме затонувшего пиратского корабля или упали с него в воду. Остальное - дело фантазии.

На этих фотографиях - одна из бутылок "Куксхафенского пивного бриза" - "Pirates Edition" урожая 2020 года, собранного в сентябре, вернее - поднятого со дна Эльбы. Бутылки помыты, пронумерованы, подписаны, упакованы в деревянные боксы вместе с защитными матерчатыми перчатками, чтобы клиенты не поранились, открывая дома этот пивной раритет. Продается же немецкого пиратское пиво в бутылках для шампанского... тоже по цене неплохого французского вина - 50 евро за бутылку.

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