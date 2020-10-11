 В Германии собрали урожай пиратского пива с морскими желудями (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.10.2020

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По Германии

В Германии собрали урожай пиратского пива с морскими желудями (фото)

Полсотни евро за бутылку пива - много это или мало? Торг здесь неуместен. Очень уж идея красивая.

Пиратское пиво 2020 года

Пиратское пиво 2020 года

Куксхафен • Зепоккен (Seepocken) - так по-немецки называются морские желуди, они же - усоногие раки-балянусы. Обитают эти животные во всех морях мирового океана и доставляют много головной боли и хлопот судовладельцам - целыми колониями и очень быстро прирастают к днищам кораблей, которые из-за этого приходится регулярно чистить.

Оливер Кён - пивовар-любитель из Куксхафена

Оливер Кён - пивовар-любитель из Куксхафена

То, что плохо для судоходства, решил использовать с выгодой для себя Оливер Кён (Oliver Köhn) - пивовар-любитель из немецкого портового города Куксхафена, около которого река Эльба впадает в Северное море.

Как сообщает агентство dpa, несколько лет назад, раздумывая над тем, как произвести, так сказать, эксклюзивное пиратское пиво, он решил провести эксперимент. Разлил очередную партию в две дюжины бутылок для шампанского и на три месяца опустил эти два ящика для созревания на дно Эльбы - конечно, же в секретном месте. Пару бутылок положил вызревать в свой подвал, чтобы сравнить результаты.

Бутылка номер 21 2020 года

Бутылка номер 21 2020 года

Куксхафенский пивной бриз

Устроив затем дегустацию вместе со своим братом, который также участвовал в этом проекте, результатами остался доволен. Из-за течения реки содержимое бутылок постоянно немного взбалтывается, вода в Эльбе имеет постоянную температуру, а за несколько месяцев сами бутылки приобретают такой вот необычный вид - словно пролежали на дне в трюме затонувшего пиратского корабля или упали с него в воду. Остальное - дело фантазии.

На этих фотографиях - одна из бутылок "Куксхафенского пивного бриза" - "Pirates Edition" урожая 2020 года, собранного в сентябре, вернее - поднятого со дна Эльбы. Бутылки помыты, пронумерованы, подписаны, упакованы в деревянные боксы вместе с защитными матерчатыми перчатками, чтобы клиенты не поранились, открывая дома этот пивной раритет. Продается же немецкого пиратское пиво в бутылках для шампанского...  тоже по цене неплохого французского вина - 50 евро за бутылку.

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Немецкое пиво. История традиции

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Хмель и солод дай нам, Боже!

    Вывески излюбленных в Германии пивных под открытым небом нередко украшены пушистыми шишками хмеля, - и вовсе не случайно. В легендарном "Законе о чистоте пива", действующем в Баварии с 1516 года, четко значилось, что пиво разрешается варить лишь из ячменя, хмеля и воды. Позднее к ним прибавились солод и дрожжи.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Все дело в шишечках

    Знатоки пива, определяя его вкус, описывают степень "захмеления" напитка. В шишечках хмеля содержатся горькие масла, которые, в зависимости от продолжительности процесса пивоварения, "уравновешивают" сладость солода в различной степени. Они же отвечают за пену в пивной кружке. Кстати, хмель обладает антибактериальными свойствами и способствует пищеварению.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Солнцелюбивый хмель

    Традиция выращивания хмеля в Германии уходит корнями в далекий VIII век. Солнцелюбивое растение требует обильного полива и достигает нескольких метров в высоту. Посадки хмеля образуют так называемые хмельники, растущие под наклоном, чтобы получать как можно больше солнца. Время сбора урожая - август-сентябрь.

  • Ароматный ингредиент

    Как немцы варят пиво

    Ароматный ингредиент

    Германия, США и Китай - главные производители хмеля в мире. Весь урожай целиком идет на пивоварение. Знаменитый Халлертау (Hallertau) в Баварии - крупнейший в мире регион-поставщик хмеля. Здесь выращивают десятки различных сортов, вкус которых варьируется от нежного, цветочного, до пряного, терпкого или смолистого.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Чем горче, тем милее?

    Хмель отвечает за аромат и степень горечи пива, интенсивность которых определяется показателем IBU (International Bitterness Units) - международной единицей горечи. Перед началом процесса брожения на 100 литров пива добавляется от 100 до 400 граммов хмеля - в зависимости от желаемого результата. Показатель горечи популярного сорта пильзнер (пльзеньского), например, выше, чем пива типа лагер.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Дело вкуса

    Светлое или темное, фильтрованное или нет - как говорится, дело вкуса. При этом обширной вкусовой гаммы немецкие пивовары добиваются, не нарушая "Закона о чистоте пива". На фото - снятие пробы с традиционного дюссельдорфского темного пива Altbier. Каждый регион Германии славится своим собственным видом пива.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Невероятное многообразие

    На протяжении многих веков немецкие пивовары разработали множество самых разных сортов пива. Сегодня их в Германии больше 5 тысяч. Пиво варят около 1400 пивоварен. В основном это средние и малые предприятия. Сколько из них смогут выжить в пандемию? Из-за карантинных ограничений традиционная отрасль уже сейчас терпит большие убытки.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


Контекст

Как дела в хмельных регионах Германии?

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