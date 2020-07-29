В Германии родились братья-четверняшки (фото)

Аугсбург • Леон, Луис, Арон и Бен - так зовут этих четверняшек, появившихся на свет в начале года в Университетской клинике немецкого города Аугсбурга в Баварии. Как сообщает информационное агентство dpa, роды прошли без осложнений с помощью кесарева сечения. Дети и мама Михела Зайдль (Michaela Seidl) чувствуют себя прекрасно, а четырехкратный отец Вальмир Битичи (Valmir Bytyqi) - просто счастлив.

Четверняшки - большая редкость

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в 2019 году двойняшки в Германии рождались 14088 раз, тройняшки - 265 раз. Четверо или более детей за одни роды появлялись на свет пять раз. Всего же за 2019 год в ФРГ родилось 778 090 младенцев.

При выборе имен родители словно ориентировались на актуальный рейтинг - во всяком случае, Бен, Леон и Луис сейчас входят в десятку самых популярных имен для мальчиков в Германии.

Смотрите также:

• Дети в Германии: что можно и чего нельзя (фотогалерея)