 В Германии родились братья-четверняшки (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Германии родились братья-четверняшки (фото)

Эта фотография сделана в Университетской клиники Аугсбурга, где в начале года родились эти братья-четверняшки.

Леон, Луис, Арон и Бен на руках у мамы и папы

Леон, Луис, Арон и Бен на руках у мамы и папы

Аугсбург Леон, Луис, Арон и Бен - так зовут этих четверняшек, появившихся на свет в начале года в Университетской клинике немецкого города Аугсбурга в Баварии. Как сообщает информационное агентство dpa, роды прошли без осложнений с помощью кесарева сечения. Дети и мама Михела Зайдль (Michaela Seidl) чувствуют себя прекрасно, а четырехкратный отец Вальмир Битичи (Valmir Bytyqi) - просто счастлив.

Четверняшки - большая редкость

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в 2019 году двойняшки в Германии рождались 14088 раз, тройняшки - 265 раз. Четверо или более детей за одни роды появлялись на свет пять раз. Всего же за 2019 год в ФРГ родилось 778 090 младенцев.

При выборе имен родители словно ориентировались на актуальный рейтинг - во всяком случае, Бен, Леон и Луис сейчас входят в десятку самых популярных имен для мальчиков в Германии.

Смотрите также: 
• Дети в Германии: что можно и чего нельзя (фотогалерея)

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Контекст

Чем коронавирус опасен для детей: немецкие врачи о своем опыте

Дети - суперраспространители коронавируса? Нет. У них реже бывают осложения? Да. Какие еще выводы делают немецкие врачи о детях и коронавирусе на фоне второй волны.  

Как рожают в Германии

Германия никогда до сих пор не являлась страной "родильного туризма". Но мы все же решили рассказать всем интересующимся, сколько стоят здесь роды, как к ним готовят и как они проходят.  

Как я стала немецкой мамой, или Пять особенностей материнства в Германии

Кино для грудничков, партнерские роды и демократия с пеленок... Об особенностях материнства в Германии рассказывает мама двоих сыновей из Бонна.  

Почему дети чаще рождаются летом?

Большинство детей появляются на свет в июле, августе и сентябре. Ранее же пик рождаемости приходился на начало года. С чем это связано? У немецких ученых есть свои гипотезы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выплаты на ребенка в Германии  

Консультации для беременных  

Чудеса грудного молока  

Также по теме

Deutschland Bevölkerungsentwicklung Symbolbild

В Германии стали реже рожать 29.07.2020

В 2019 году на 100 женщин в ФРГ приходилось 154 детей, а годом ранее - 157. Первенцев стали рожать после 30 лет, выяснило статистическое ведомство.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW