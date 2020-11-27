В Германии решили не продлевать тотальный запрет на высылку сирийцев

Министры внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии намерены впредь высылать сирийцев из числа преступников и потенциально опасных лиц обратно на родину. Тотальный запрет на высылку мигрантов в Сирию, действовавший из-за гражданской войны в этой стране, продлеваться не будет, срок его действия истечет в конце 2020 года, сообщил статс-секретарь МВД ФРГ Ханс-Георг Энгельке (Hans-Georg Engelke) после конференции глав МВД федерации и земель в пятницу, 11 декабря.

Впредь власти смогут в каждом отдельном случае изучать вопрос о возможности возвращения мигрантов в Сирию. Германия не должна быть убежищем для преступников и потенциально опасных лиц, подчеркнул Энгельке. Принятое министрами решение означает, что главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) удалось настоять на смягчении критериев, касающихся депортации сирийцев.

Сам Зеехофер не участвовал в конференции, поскольку уже несколько ней находится в превентивной самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом. По словам Энгельке, у Зеехофера нет никаких симптомов.

Кандидаты на высылку

Запрет на высылку сирийцев на родину действует в ФРГ с 2012 года.

По данным на 31 октября, 5 719 сирийцев были обязаны покинуть пределы Германии и не имели вида на жительство в ФРГ. Земельные органы внутренних дел считают потенциально опасными исламистами 90 сирийцев, проживающих в ФРГ.

Смотрите также: