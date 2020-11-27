 В Германии решили не продлевать тотальный запрет на высылку сирийцев | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии решили не продлевать тотальный запрет на высылку сирийцев

Германская федерация и ее земли намерены высылать сирийцев из числа преступников обратно на родину. Тотальный запрет на высылку из ФРГ в Сирию продлеваться не будет.

Руки в наручниках

Министры внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии намерены впредь высылать сирийцев из числа преступников и потенциально опасных лиц обратно на родину. Тотальный запрет на высылку мигрантов в Сирию, действовавший из-за гражданской войны в этой стране, продлеваться не будет, срок его действия истечет в конце 2020 года, сообщил статс-секретарь МВД ФРГ Ханс-Георг Энгельке (Hans-Georg Engelke) после конференции глав МВД федерации и земель в пятницу, 11 декабря.

Впредь власти смогут в каждом отдельном случае изучать вопрос о возможности возвращения мигрантов в Сирию. Германия не должна быть убежищем для преступников и потенциально опасных лиц, подчеркнул Энгельке. Принятое министрами решение означает, что главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) удалось настоять на смягчении критериев, касающихся депортации сирийцев.

Сам Зеехофер не участвовал в конференции, поскольку уже несколько ней находится в превентивной самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом. По словам Энгельке, у Зеехофера нет никаких симптомов.

Кандидаты на высылку

Запрет на высылку сирийцев на родину действует в ФРГ с 2012 года.

По данным на 31 октября, 5 719 сирийцев были обязаны покинуть пределы Германии и не имели вида на жительство в ФРГ. Земельные органы внутренних дел считают потенциально опасными исламистами 90 сирийцев, проживающих в ФРГ.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:43

Решение Меркель открыть границы и принять сотни тысяч беженцев: как оценивают его спустя пять лет? (01.09.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Выплаты мигрантам: Германия обещает деньги тем, кто сам вернется домой - DW Новости  

Чеченская мафия в Германии: секретный доклад о крайне жестоких бандитах. DW Новости  

Также по теме

Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug

Глава МВД ФРГ Зеехофер против продления запрета на высылку сирийцев 27.11.2020

Срок запрета на высылку сирийцев из Германии истекает 31 декабря. Глава МВД Зеехофер полагает, что следует открыть возможность хотя бы для высылки отдельных сирийцев из числа преступников и радикалов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно