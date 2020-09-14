И яйца, и радость: в Германии стало больше куроводов-любителей (фото)

Бад-Грёненбах • Этот кудахтающий и кукарекующий тренд наметился в Германии еще до начала пандемии, но в последние месяцы из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал настолько очевидным, что немецкое агентство dpa решило изучить вопрос более подробно. Для этого, в частности, корреспонденты побывали дома у семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха, где были сделаны все эти фотографии.

Новый курятник - вместо отпуска в Италии

35-летняя мама двоих детей Симоне Вагнер (Simone Wagner) по профессии - фотограф. Из-за пандемии она, как и многие другие жители Германии, сейчас много времени проводит дома. Идея завести нескольких курочек пришла Симоне весной, когда она наводила порядок в своем саду. Курятник купили на часть денег, предназначавшихся для отпуска в Италии, от которого в этом году семья решила отказаться. Советы и информацию нашли в интернете.

Не мешают ли куры соседям? Симоне Вагнер уверяет, что пока никто не жаловался. Даже наоборот. Многие сейчас во время прогулок специально проходят мимо их дома, чтобы посмотреть на здешних пернатых обитателей. В качестве более тихой альтернативы, например, можно завести перепелов. Да и места для них нужно меньше.

Куроводов по осени считают

Официальных данных о количестве куроводов-любителей по всей Баварии или Германии нет, но в баварском земельном министерстве сельского хозяйства в общем и целом подтвердили устойчивый тренд. Более конкретные сведения агентству dpa удалось получить в администрации района Нижний Алльгой, в котором проживает семья Вагнеров и еще около 135 тысяч человек. За первые семь месяцев этого года здесь было официально зарегистрировано около 60 новых "птицеводов, содержащих до сорока животных".

Куры - новые домашние питомцы

Согласно правилам, регистрировать (бесплатно) питомцев надо сразу в трех местах: местном ведомстве по вопросам продуктов питания и сельского хозяйства, кассе эпизоотического благополучия и ветеринарной инспекции. Правда, делают это не все начинающие владельцы домашних петушков и курочек.

Новые питомцы Вагнеров прекрасно подружились с другими членами семьи - собакой и кошками. И куры, конечно, доставляют огромную радость детям, а также регулярно поставляют свежие яйца к завтраку и для прочих кулинарных нужд. "Мы ни разу не пожалели о решении завести кур", - подытожила свой опыт Симоне Вагнер.

Общую тенденцию также подтвердил профессиональный птицевод Йозеф Заутер (Josef Sauter), разводящий цыплят на продажу. В последние месяцы к нему стали обращаться намного чаще, особенно - семьи с детьми. Большинство клиентов - жители соседних мест, но запросы поступали также из Мюнхена и Кельна.

Смотрите также:

Пернатые - в немецких пословицах и поговорках