 И яйца, и радость: в Германии стало больше куроводов-любителей (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

И яйца, и радость: в Германии стало больше куроводов-любителей (фото)

Во время коронавирусной пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу.

Бад-Грёненбах

Бад-Грёненбах • Этот кудахтающий и кукарекующий тренд наметился в Германии еще до начала пандемии, но в последние месяцы из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал настолько очевидным, что немецкое агентство dpa решило изучить вопрос более подробно. Для этого, в частности, корреспонденты побывали дома у семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха, где были сделаны все эти фотографии. 

Новый курятник - вместо отпуска в Италии

35-летняя мама двоих детей Симоне Вагнер (Simone Wagner) по профессии - фотограф. Из-за пандемии она, как и многие другие жители Германии, сейчас много времени проводит дома. Идея завести нескольких курочек пришла Симоне весной, когда она наводила порядок в своем саду. Курятник купили на часть денег, предназначавшихся для отпуска в Италии, от которого в этом году семья решила отказаться. Советы и информацию нашли в интернете.

Бад-Грёненбах
Бад-Грёненбах

Не мешают ли куры соседям? Симоне Вагнер уверяет, что пока никто не жаловался. Даже наоборот. Многие сейчас во время прогулок специально проходят мимо их дома, чтобы посмотреть на здешних пернатых обитателей. В качестве более тихой альтернативы, например, можно завести перепелов. Да и места для них нужно меньше.

Куроводов по осени считают

Официальных данных о количестве куроводов-любителей по всей Баварии или Германии нет, но в баварском земельном министерстве сельского хозяйства в общем и целом подтвердили устойчивый тренд. Более конкретные сведения агентству dpa удалось получить в администрации района Нижний Алльгой, в котором проживает семья Вагнеров и еще около 135 тысяч человек. За первые семь месяцев этого года здесь было официально зарегистрировано около 60 новых "птицеводов, содержащих до сорока животных".

Бад-Грёненбах
Бад-Грёненбах

Куры - новые домашние питомцы

Согласно правилам, регистрировать (бесплатно) питомцев надо сразу в трех местах: местном ведомстве по вопросам продуктов питания и сельского хозяйства, кассе эпизоотического благополучия и ветеринарной инспекции. Правда, делают это не все начинающие владельцы домашних петушков и курочек.

Новые питомцы Вагнеров прекрасно подружились с другими членами семьи - собакой и кошками. И куры, конечно, доставляют огромную радость детям, а также регулярно поставляют свежие яйца к завтраку и для прочих кулинарных нужд. "Мы ни разу не пожалели о решении завести кур", - подытожила свой опыт Симоне Вагнер.

Общую тенденцию также подтвердил профессиональный птицевод Йозеф Заутер (Josef Sauter), разводящий цыплят на продажу. В последние месяцы к нему стали обращаться намного чаще, особенно - семьи с детьми. Большинство клиентов - жители соседних мест, но запросы поступали также из Мюнхена и Кельна.

Смотрите также: 
Пернатые - в немецких пословицах и поговорках

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Первая ласточка лета не делает

    Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Голубка на крыше

    И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.

  • Немецкие пословицы и поговорки

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Плюс на минус

    Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.

  • Пословицы и погворки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Крыша со свистом

    Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Лучше поздно, чем рано

    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Секреты куриного яйца

На завтрак или на Пасху - яйца являются одним из самых востребованных продуктов питания. Немало в нем и загадок.  

Колокольчики раздора: коровий звон предстал перед судом

Зачем баварским и другим коровам нужны колокольчики? И кому они так сильно мешают?  

Немецкие фермеры посадили цветущую полосу - шесть раз вокруг Земли

Цветущие полосы уже можно назвать привычной частью немецких сельских ландшафтов. Зачем они нужны? И что за них получают фермеры?  

Немецкие трактористы смотрят фильм про немецкую корову

Трактор - это не только сельскохозяйственная техника, но и средство передвижения в кинотеатр.  

Что немцам запрещают делать на балконе

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.  

"Зебра" для петухов и несушек

В Германии появился пешеходный переход для кур.  

Куры напрокат

Напрокат берут обычно машины, смокинги, видеофильмы. В Германии вполне обычным делом в последнее время стало брать напрокат животных.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Петушки на немецких птицефермах: жизнь длиною в день  

Экономия по-французски: куры - новый тренд  

Высокая цена дешевого мяса  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Позор имени Бетховена

Бетховенский концертный зал в Бонне, август 2020 года

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW