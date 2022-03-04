В Германии растет число заражений коронавирусом

Второй день подряд Институт Роберта Коха (RKI) фиксирует рост семидневного коэффициент заражаемости коронавирусной инфекции. Как сообщило ведомство в пятницу, 4 марта, он составил 1196,4 случая из расчета на 100 тыс. жителей. Для сравнения, накануне этот показатель составлял 1174,1. Неделю назад - 1259,5 случаев.

Органы здравоохранения сообщили RKI о 217 593 новых случаях заражения вирусом SARS-CoV-2 в течение одного дня. Неделю назад было выявлено 210 743 инфекции за 24 часа. Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 15 481 890 жителей Германии. Эксперты полагают, что в реальности это число может быть значительно выше. По данным Ассоциации аккредитованных лабораторий в медицине (ALM), растет число людей, которые не подтверждают предполагаемую коронавирусную инфекцию ПЦР-тестами. Неподтвержденные ПЦР-тестом случаи заражения не попадают в статистику RKI.

Загруженность больниц тоже возросла

Количество помещенных в больницы пациентов, инфицированных коронавирусом, также растет. 4 февраля, по данным RKI, этот показатель составил 6,36 из расчета на 100 тыс. жителей в течение семи дней. Днем ранее - 6,14. При этом излечились за сутки 201 900 человек.

Согласно актуальным данным, в течение 24 часов в Германии от коронавирусной инфекции и ее последствий скончался 291 пациент. Неделю назад было зарегистрировано 226 смертей. Таким образом, количество людей, которые стали жертвами доказанной инфекции Sars-CoV-2 возросло с начала пандемии до 123 796.

Смягчение карантинных мер

Тем временем в Германии продолжается смягчение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. С 4 февраля в сфере общественного питания возвращается правило 3G, согласно которому посещение ресторанов будет разрешено и тем, кто не прошел полную вакцинацию, но может предъявить свежий отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Возобновят работу клубы и дискотеки при соблюдении принципа 2G plus. Это означает, что посещение разрешено только выздоровевшим и тем, кто прошел полную вакцинацию и предъявил отрицательный тест.

Как сообщает агентство dpa, начиная с 20 марта, возможно дальнейшее смягчение ограничительных мер, если ситуация в клиниках позволит это сделать. При этом сохранится требования использования медицинских масок в общественных местах.

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