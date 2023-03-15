В ФРГ проведена облава на лиц, занятых контрабандой людей

В рамках полицейской операции произведены обыски более чем в 20 квартирах в Берлине и Галле. В поле зрения стражей порядка находились лица, занимающиеся контрабандой людей из Турции и Ирака.

В федеральных землях Берлин и Саксония-Анхальт полиция в среду, 15 марта, провела масштабную операцию против криминальной группировки, предположительно, занимающейся нелегальной перевозкой людей в Германию. Произведены обыски более чем в 20 квартирах преимущественно в Берлине, задержано пятеро подозреваемых - четверо в Берлине и один в Галле. В целом следственные действия ведутся в отношении 18 лиц, сообщил представитель федеральной полиции.

Согласно материалам следствия, хорошо организованная банда занималась переправкой людей в Германию из Турции и Ирака. Плата составляла до 10 тысяч евро на человека. Из Стамбула мигрантов перевозили на самолете в столицу Боснии и Герцеговины Сараево, а оттуда - на автомобилях в Германию по так называемому балканскому маршруту. По данным полиции, таким образом банде удалось переправить в ФРГ не менее 90 человек. Большинство подозреваемых имеют гражданство Турции и ФРГ. Пятеро из них арестованы.

В полицейской операции участвовали более 400 сотрудников федеральной и берлинской полиции, полицейский спецназ GSG-9, работники Берлинского земельного ведомства по уголовным делам и прокуратуры. В целом ряде квартир были обнаружены предполагаемые нелегальные мигранты. Их документы в настоящее время проверяются.

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