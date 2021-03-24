В Германии всего за 7000 евро продают бункер для партийных боссов (фото)

Берлин / Хоэнцириц • В четверг, 25 марта, в Берлине на аукционе земельных участков DGAG будет выставлен на продажу заброшенный бункер времен ГДР, вернее - лес площадью около 5500 квадратных метров, на территории которого находится этот бывший секретный объект. Стартовая цена составляет всего семь тысяч евро - за всё про всё.

Бункер около Хоэнцирица площадью 280 квадратных метров предназначался для руководства окружной партийной организации СЕПГ в Нойбранденбурге в случае ядерной войны - нападения со стороны империалистического Запада, как было принято тогда говорить. Участок до сих пор огорожен забором, но в нем давно уже появилось много лазеек для любителей заброшенных мест и просто вандалов, так что многое внутри сломано и разрушено.

Заброшенный бункер около Хоэнцирица. Фотографии

Главный местный партийный босс также являлся депутатом Народной палаты ГДР и был членом комитета по обороне, так что в случае ядерного конфликта имел все основания считать себя лицом незаменимым и иметь право на такое надежное укрытие - вместе со своими ближайшими товарищами.

"Бункерный лес" и другая недвижимость

Как отмечает информационное агентство dpa, для того, чтобы как-то использовать это подземное сооружение, здесь придется сначала провести ремонт. Получить разрешение на возведение каких-то новых зданий вряд ли будет возможным, так как участок находится за пределами населенного пункта и не предусмотрен для застройки.

Цена за"Бункерный лес" - более чем скромная. На этом же аукционе, например, выставлено парковочное место для мотоцикла в подземном гараже в берлинском районе Панков - 9900 евро за 16 квадратных метров, а также участок для строительства на балтийском острове Рюген - 450 тысяч евро за 1700 квадратных метров.

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