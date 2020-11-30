В Германии приживаются опасные комары

Есть комары, которые просто пьют кровь. Кроме неприятного, но непродолжительного зуда кожи, никаких последствий для здоровья человека, у которого нет на это аллергии, их укусы не оставляют. Однако в последние годы Европу, в том числе Германию, все активнее атакуют экзотические виды комаров, известных как переносчики опасных заболеваний. Глобальное потепление способствует росту их популяции здесь даже в осеннее время. В лабораториях Института имени Фридриха Лёфлера на острове Римс в Балтийском море, известного во всем мире научного центра, специализирующегося на исследовании опасных вирусов, которые переносят животные, рыбы и насекомые, занимаются, в частности, изучением таких комаров - с тем, чтобы оценить связанные с их распространением риски.

Место, где разводят комаров

Остров Римс называют самым охраняемым островом в Германии. Люди, которые находятся на его территории, должны соблюдать строжайшие правила безопасности. И это неудивительно: вирусы, изучением которых занимаются ученые Института имени Фридриха Лёфлера, представляют смертельную опасность для человека. В том числе здесь исследуют тигровых комаров, являющихся переносчиками более чем двух десятков опасных заболеваний, таких как Чикунгунья, вирус лихорадки Денге и лихорадки Западного Нила. В последние годы множество отдельных случаев этих трех до сих пор экзотических заболеваний было зарегистрировано в Южной Европе.

Родина тигровых комаров - тропические и субтропические южно-азиатские регионы. Однако в последние годы эти агрессоры стали приживаться и на европейском континенте. Ученые Института имени Фридриха Лёфлера совместно с шестью другими немецкими научно-исследовательскими институтами при поддержке федеральных ведомств завершили трехлетний проект, в рамках которого осуществлен мониторинг популяций комаров с использованием москитных ловушек, распределенных по территории Германии и применявшихся в период сезонной активности комаров. Они были установлены, среди прочего, на автомагистралях, в аэропортах, на оптово-розничных базах цветов и растений.

На острове Римс комаров разводят в специальных герметичных ячейках

Ученые таже обратились к жителям страны с просьбой присылать интересную информацию о комарах, а также самих пойманных и при этом неповрежденных насекомых - с указанием места их поимки. Это дало возможность определить виды прижившихся в Германии комаров, проверить их на наличие возбудителей болезней и на основе полученных данных оценить риски будущих вспышек заболеваний, переносимых комарами. Подобные сведения важны и для проекта “Атлас комаров” (Mückenatlas), в рамках которого в Германии создан пользующийся популярностью интернет-портал с информацией о распространенных на территории ФРГ кровососущих.

Для системы здравоохранения будущего

В настоящее время в Германии насчитывается свыше 50 видов комаров. Среди них встречаются и опасные экзоты - например, азиатский кустовой комар (или азиатский комар каменного бассейна), желтолихорадочный комар. Но особенно хорошо прижился в Германии тигровый комар, который входит в число наиболее быстро распространяющихся популяций комаров в мире. Эти насекомые с полосатыми лапками есть в регионе вокруг Фрайбурга и Гейдельберга, а также в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария, Тюрингия. Пока они небольшие по размеру. Но, по мнению экспертов, в перспективе популяции тигровых комаров будут увеличиваться. Соответственно, и случаев переносимых ими заболеваний будет больше.

В лабораториях на острове Римс тигровых комаров выращивают в специальных герметических ячейках. В качестве пищи насекомым поставляют нагретую до 37-градусной температуры кровь животных. Она прежде всего нужна самкам для воспроизводства яиц. Чем больше самка комара выпьет крови, тем крупнее будет кладка. Самцы же могут питаться и водой. Ученые проводят с комарами различные эксперименты - чтобы выяснить, например, в каких условиях и при какой температуре комары передают возбудители инфекционных заболеваний.

Подобного рода исследования очень важны, поскольку глобальное потепление будет и впредь провоцировать миграцию экзотических видов комаров в Европу, и эти переносчики тропических болезней перестанут быть тут редкостью. К тому же, утверждают эксперты, они могут заражать вирусами и местных комаров и таким образом делать и их переносчиками опасных заболеваний. Поэтому необходимо уже сейчас сделать все для того, чтобы система здравоохранения будущего была способна справиться с такой угрозой.

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