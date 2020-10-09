 Почему деревья вдруг зацвели этой осенью? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.10.2020

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Культура и стиль жизни

Почему деревья вдруг зацвели этой осенью?

На дворе осень, а многие каштаны в Германии стоят в цвету. Но не спешите умиляться! Осеннее цветение - признак того, что деревья смертельно больны, предостерегают эксперты.

Цветы среди увядших листьев

Цветы среди увядших листьев

Вообще-то октябрь - время сбора каштанов. Но похоже, многие каштановые деревья во временах года запутались: на их ветках, среди желтых листьев и облаченных в колючие зеленоватые "жилетки" плодов, вдруг показались свежие зеленые листочки и цветы. Прогуливающиеся по каштановым аллеям люди не устают восторгаться. А вот специалисты хмурятся. Такой феномен - вовсе не каприз природы, а самый яркий признак того, что деревья очень плохо себя чувствуют и жить им осталось совсем недолго, утверждают эксперты.

Опасный вредитель 

Но почему заболевшие каштановые деревья начинают повторно цвести? У Филиппа Шёнфельда (Philipp Schönfeld) из Баварского института виноградарства и садоводства (LWG) есть объяснение. "Грубо говоря, тут действует такой принцип: раз уж мне все равно умирать скоро придется, то я, по крайней мере, хотя бы приложу усилия к тому, чтобы произвести до тех пор как можно больше потомства", - цитирует эксперта Süddeutsche Zeitung. 

Минирующая моль поражает листья каштанов

Минирующая моль поражает листья каштанов

Получается, феерическое осеннее цветение - это как бы последний аккорд мелодии жизни деревьев? Но в чем же причина аномалии? Как поясняют специалисты, один из факторов - летняя жара и засуха, затрагивавшие Европу три года подряд. Из-за таких погодных условий эти влаголюбивые деревья ослабели, и у них осталось мало ресурсов - для того, например, чтобы справиться с таким вредителем, как минирующая моль. 

Эти насекомые встречаются почти на всех белоцветных (обыкновенных) конских каштанах. Их гусеницы питаются листьями, которые в результате становятся похожими на ржавые и опадают. Выглядит это непривлекательно, но многие деревья все же могли бы выжить, если бы им приходилось бороться только лишь с насекомыми. Тем более что в Германии против вредителей используют эффективный метод: осенью опавшие листья каштанов сгребают в кучи, вывозят и утилизируют. Это позволяет предотвратить то, что из отложенных молью на листовых пластинах яиц весной вылупится следующее поколение личинок, которые продолжат наносить вред деревьям. 

Смертельный враг 

Однако еще большую опасность, чем насекомые, для каштанов представляет бактерия под названием Pseudomonas syringae pathovar aesculi (сиреневый псевдомонас), вызывающая бактериальный некроз тканей и гибель дерева. Предположительно эта болезнь пришла в Европу из Индии. Она уже давно распространяется по континенту. В Германии бактерия поражает растения примерно с 2008 года. На коре зараженных деревьев появляются "раны" - бурые или черные пятна, которые постоянно "кровоточат": из них вытекает желтая или красная слизистая жидкость. Как правило, такое происходит весной. 

Осеннее цветение

Осеннее цветение

В поврежденные участки коры легко проникают и другие микроорганизмы - например, грибки, которые в сочетании с сиреневым псевдомонасом представляют смертельную опасность для деревьев. Бороться с бактерией невозможно. Даже повлиять на ее распространение человеку пока не под силу. Такое заключение сделано учеными Института Юлиуса Кюна, исследующего культивируемые растения. 

Каштановые аллеи исчезнут? 

По словам эксперта LWG Филиппа Шёнфельда, в долгосрочной перспективе все это не предвещает ничего хорошего для белоцветного конского каштана. В лесных питомниках и на плантациях это величественное дерево уже сейчас становится редкостью. Конечно, в местах, где достаточно часто идут дожди и сравнительно мало насекомых-вредителей, каштаны будут произрастать и дальше. Но в целом, как полагают многие эксперты, пришло время перейти на высаживание других видов деревьев - и в первую очередь это касается городских центров с их бедными неплодородными почвами и повышенной температурой воздуха. 

Каштановая аллея в окрестностях Кельна

Каштановая аллея в окрестностях Кельна

По мнению Шёнфельда, в немецких городах может прижиться желтый конский каштан, произрастающий в Северной Америке - по крайней мере, там, где дождливо, поскольку этот вид деревьев очень влаголюбив. К тому же, похоже, что желтый конский каштан невосприимчив к такому злу, как минирующая моль. Во всяком случае, на американских каштанах, высаженных в экспериментальном саду LWG, этих насекомых-вредителей практически нет, указывает эксперт. 

Как бы то ни было, Филиппу Шёнфельду ясно одно: в Германии необходимо переходить на высаживание экзотических пород деревьев, которые отличаются выносливостью, а также устойчивы к засухе, вредителям и болезням. 

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    Автор: Инга Ваннер


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