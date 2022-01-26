В Германии премьер-министр стал свадебным генералом (фото)

Дрезден • Одними из самых напряженных дней для сотрудников немецких загсов в этом году станут второе и двадцать второе февраля - красивые и легко запоминающиеся даты: 02.02.2022 и 22.02.2022. На этих фотографиях информационного агентства DPA тоже изображена (своего рода) свадьба, но дата для нее была выбрана когда-то очень давно, раз и навсегда. Речь идет о так называемой "птичьей свадьбе" (Vogelhochzeit) - народной традиции лужицких сербов, отмечаемой ежегодно 25 января.

"Птичья свадьба" в Дрездене. Фотографии

Ян Бутендайх (Jan Butendeich) - один из участников церемонии

"Жених" и "невеста" - Лотта Микель (Lotta Mickel) и Максимилиан Зухи (Maximilian Suchy)

Фотография в традиционных костюмах на фоне флагов ЕС, Германии и Саксонии

Лужицкие сербы или сорбы - западнославянский народ, земли которого более тысячи лет назад простирались между реками Заале и Одер. Современные лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. В Германии лужицкие сербы живут в федеральных землях Саксония и Бранденбург.

Обычай, о котором мы рассказываем, предвосхищает приближение весны и символизирует наступление времени года, когда птицам пора образовывать пары и вить гнезда. Дети в этот день получают сладости, принесенные птицами со своего свадебного стола, - в благодарность за то что дети кормили птиц зимой. Во главе праздничных процессий идут "сорока" и "ворон" - в подвенечном платье и смокинге с цилиндром.

Сохранение культуры и народных традиций

Эта "птичья свадьба" состоялась в столице Саксонии Дрездене. Почетным гостем, так сказать, свадебным генералом, на церемонии стал глава земельного правительства Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Прошла церемония в государственной канцелярии, куда приехала делегация одного из детских садов Баутцена - неформальной столицы лужицких сербов.

Премьер-министр поблагодарил посетителей и подчеркнул важность сохранения культуры лужичан и передачи народных традиций от поколения к поколению. Гости, в лице председателя общества Domowina Давида Статника (Dawid Statnik), подчеркнули, что считают этот официальный прием проявлением внимания земельных властей к лужицким сербам, выразив благодарность в ответ.

Из-за пандемии число участников "птичьей свадьбы" было ограничено - в этом смысле она ничем не отличалась от церемоний, которые сейчас проходят в загсах Саксонии, где могут присутствовать не более двадцати человек.

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