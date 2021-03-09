 В Германии за 2,9 млн евро обновляют самую длинную соляную градирню (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.03.2021

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По Германии

В Германии за 2,9 млн евро обновляют самую длинную соляную градирню (фото)

На немецком курорте Бад-Дюрренберг потратят 2,9 млн евро на обновление самой длинной в Германии исторической соляной градирни.

Соляная градирня в Бад-Дюрренберге, 2017 год

Высота этой соляной градирни - 12 метров, общая протяженность - 636 метров

Бад-Дюрренберг • На протяжении многих столетий пищевая соль была очень ценным товаром - и не только потому, что жизненно необходима для человеческого организма. До изобретения холодильников она также являлась очень важным средством для консервирования продуктов питания. Соляные промыслы не только приносили большую прибыль, но были и делом государственной важности.

Как добывалась соль

В Германии до начала разработок богатых подземных залежей каменной соли распространенным способом ее добычи были такие вот градирни. Если говорить более точно, они использовались на одном из этапов этого процесса. В местах, где обнаруживали минеральные источники с повышенным содержанием соли, бурили скважины и устанавливали насосы, которые приводились в движение, например, ветряными мельницами. Соляной раствор оттуда закачивали в желоба, находящиеся сверху.

Бад-Дюрренберг

Добывать соль в Бад-Дюрренберге начали в 1765 году

Почтовая открытка 1914 года

Королевское соляное ведомство и насосная башня в Бад-Дюрренберге на почтовой открытке 1914 года

Бад-Дюрренберг

Прогулочная дорожка вдоль соляной градирни

Ветки терновника

Ветки терновника, покрывшиеся слоем из гипса и разных соединений, содержащих железо

Вода выливалась на терновые ветки и по пути вниз, многократно разбиваясь на капли, частично испарялась естественным образом, что приводило к повышению концентрации рассола, собиравшегося в резервуарах внизу. Затем этот еще более насыщенный раствор перекачивали и выпаривали в огромных плоских чанах на огне: варили соль.

Дышащие в терновнике

Примерно в середине XIX века градирни стали использовать также в лечебно-медицинских целях, создавая вдали от морского побережья возможность подышать, так сказать, морским воздухом, насыщенным разными микроэлементами. Добывать соль таким способом в Германии уже давно прекратили, но градирни во многих местах остались и поддерживаются в надлежащем состоянии. Кое-где даже строят новые сооружения со специальными прогулочными настилами и даже помещениями для ингаляций внутри. Они стали неотъемлемой частью официальных лечебных курортов, созданных, например, в Бад-Наухайме, Бад-Зассендорфе и Бад-Зальцуфлене. 

Показательный эксперимент

Если в сухую и жаркую погоду сесть рядом и держать в руках мобильный телефон, скажем, что-нибудь читая на нем, то уже минут через пять-десять на экране образуется беловатый налет. Это наглядно демонстрирует насыщенность воздуха солями и другими соединениями.

Самая длинная историческая градирня в Германии находится в земле Саксония-Анхальт в курортном городке Бад-Дюрренберг, где сделаны все эти фотографии. Общая протяженность сооружения превышает 630 метров. Добывать соль здесь начали в 1765 году. Для этого пробурили скважину более чем 220-метровой глубины. На поиски, подготовительные работы и строительство ушло полтора десятилетия. Лечебный курорт открыли в 1846 году.

Бад-Дюрренберге

Курортный парк, окружающий эту соляную градирню, в 2023 году станет местом проведения Земельной садово-парковой выставки

Бад-Дюрренберге

Рабочие укладывают новые терновые ветки

В Бад-Дюрренберге

Может показаться, что здесь вяжут веники или метлы

Бад-Дюрренберг

Общая протяженность прогулочных настилов вдоль градирни превышает 800 метров. Это самая длинная градирня не только в Германии, но и во всей Европе

Соляная градирня - к садовой выставке

Такие градирни нужно регулярно обновлять - в частности, менять терновые ветки, покрывающиеся корками из гипса и разных соединений, содержащих железо. Именно ветки терновника традиционно использовали в соляных градирнях: они лучше всего подходят для этих целей. Деревянные балки и другие части конструкции от постоянного контакта с влагой и солью тоже страдают, поэтому иногда нуждаются в замене.

В Бад-Дюрренберге как раз сейчас проходят такие работы, на которые потратят около 2,9 миллиона евро. Делается это в рамках подготовки к Земельной садово-парковой выставке Саксонии-Анхальт (laga-badduerrenberg.de), которая будет проходить здесь в 2023 году.

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    Автор: Максим Нелюбин


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