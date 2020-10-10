В Германии потратят 1,5 млн евро на подъем 400-тонного валуна (фото)

Альтентрептов • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны сейчас, в конце февраля 2021 года, в немецком городе Альтентрептове в земле Мекленбург - Передняя Померания. Как видно, здесь полным ходом идут работы - откапывают гигантский заносной валун (нем. Findling), чтобы немного приподнять и сделать более заметным и привлекательным для туристов.

"Большой камень" в Альтентрептове

О планах мы сообщали еще в октябре прошлого года. "Большой камень" (нем. Großer Stein) в Альтентрептове, действительно, достоен внимания. Он является одним из самых больших ледниковых валунов в Германии. Этот геотоп, вес которой составляет от 360 до 400 тонн, попал сюда, предположительно, около 10 тысяч лет назад с острова Борнхольм в Балтийском море. Еще большие размеры и вес - примерно 550 тонн - в Германии имеет лишь Бускамский валун (Buskam), находящийся перед островом Рюген. Он похож на скалу, выглядывает из воды и виден с берега.

Бургомистр города Фолькер Бартль (Volker Bartl) перед "Большим камнем"

Парк и камень в октябре 2020 года

"Большой камень" в Альтентрептове на открытке 1937 года

Бускамский валун перед островом Рюген в 1921 году

Валун и бюджет. Камень преткновения

Достопримечательность - достопримечательностью, но деньги все же будут потрачены немалые. Только на подъем валуна уйдет более 240 тысяч евро, а общая стоимость проекта составит примерно 1,5 миллиона евро. Большую часть средств потратят на обустройство и облагораживание прилегающей территории, чтобы редкий камень получил, так сказать, надлежащее обрамление.

Союз налогоплательщиков Мекленбурга Передней Померании - земли, несущей основные расходы в этом проекте, посчитал траты слишком большими и внес в свою "Черную книгу" из-за, по мнению этой организации, недостаточно бережного обращения с бюджетными средствами.

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