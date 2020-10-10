В Германии потратят 1,5 млн евро на подъем 400-тонного валуна (фото)

Альтентрептов • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны сейчас, в конце февраля 2021 года, в немецком городе Альтентрептове в земле Мекленбург - Передняя Померания. Как видно, здесь полным ходом идут работы - откапывают гигантский заносной валун (нем. Findling), чтобы немного приподнять и сделать более заметным и привлекательным для туристов.
"Большой камень" в Альтентрептове
О планах мы сообщали еще в октябре прошлого года. "Большой камень" (нем. Großer Stein) в Альтентрептове, действительно, достоен внимания. Он является одним из самых больших ледниковых валунов в Германии. Этот геотоп, вес которой составляет от 360 до 400 тонн, попал сюда, предположительно, около 10 тысяч лет назад с острова Борнхольм в Балтийском море. Еще большие размеры и вес - примерно 550 тонн - в Германии имеет лишь Бускамский валун (Buskam), находящийся перед островом Рюген. Он похож на скалу, выглядывает из воды и виден с берега.
Бургомистр города Фолькер Бартль (Volker Bartl) перед "Большим камнем"
Парк и камень в октябре 2020 года
"Большой камень" в Альтентрептове на открытке 1937 года
Бускамский валун перед островом Рюген в 1921 году
Валун и бюджет. Камень преткновения
Достопримечательность - достопримечательностью, но деньги все же будут потрачены немалые. Только на подъем валуна уйдет более 240 тысяч евро, а общая стоимость проекта составит примерно 1,5 миллиона евро. Большую часть средств потратят на обустройство и облагораживание прилегающей территории, чтобы редкий камень получил, так сказать, надлежащее обрамление.
Союз налогоплательщиков Мекленбурга Передней Померании - земли, несущей основные расходы в этом проекте, посчитал траты слишком большими и внес в свою "Черную книгу" из-за, по мнению этой организации, недостаточно бережного обращения с бюджетными средствами.
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Чудеса природы в Германии
Популярный немецкий туристический сайт Travelbook.de подготовил для своих читателей список из 20 чудес природы в Германии и предложил проголосовать. Представляем пятерку победителей, вернее - шестерку, и после них - остальных номинантов конкурса, так как все они достойны внимания. В голосовании приняло участие 5000 пользователей этого сайта.
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Эльбские Песчаниковые горы
На первом месте оказались Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), набравшие 14 процентов голосов. Эта природная достопримечательность расположена в национальном парке Саксонская Швейцария на границе Германии и Чехии. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн.
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Партнахкламм
Второе место, набрав 13 процентов, получило горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) в Баварии. Находится оно недалеко от горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен. Высота здешних скалистых стен в некоторых местах превышает 80 метров. Протекающая по ущелью река Партнах питается водами с плато горной системы Цугшпитце - самой высокой горы Германии.
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Фельсбург
На третьем месте оказались две природные достопримечательности - по 10 процентов голосов. На этой фотографии изображен "Скальный замок" - Фельсбург (Felsburg) в деревне Тюхерсфельд. Это место считается своего рода воротами во Франконскую Швейцарию - живописную горную местность в Баварии.
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Кёнигсзе
На третьем месте по результатам голосования также оказалось "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) в баварском национальном парке Берхтесгаден. На этой фотографии - паломническая церковь Святого Варфоломея, покровителя пастухов и косарей.
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Ваттовое море в Шлезвиг-Гольштейне
Четвертое место (7 процентов) занял очень большой по территории природный памятник - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттовое море (Wattenmeer), вернее - Ваттовое море в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отметим, что другие части Ваттового моря находятся на территориях Нижней Саксонии, а также соседей Германии - Нидерландов и Дании. Там не менее красиво.
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Рётбахфаль
Замыкает эту пятерку немецких чудес природы самый высокий водопад в Германии - баварский Рётбахфаль (Röthbachfall) в регионе Берхтесгаденер-Ланд. Высота водопада - 380 метров. Как и обещали, одними лидерами ограничиваться не будем и представим дальше всех номинантов из этого списка.
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Кимзе
"Баварским морем" называют в народе это живописное озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в 60 км от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из здешних островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе, известный также как "Баварский Версаль".
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Трибергские водопады
Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle) на реке Гутах входят в десятку самых больших водопадов Германии. Находится этот живописный каскад в регионе Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Общий перепад высот превышает 160 метров.
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Долина реки Боде
Долина реки Боде (Bodetal), вернее - двух небольших рек: Варме ("Теплой") Боде и Кальте ("Холодной") Боде, находится в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. На 10-километровом участке долины между воздушным курортом Трезебургом и городом Тале река протекает по живописному ущелью, глубина которого составляет от 140 до 280 метров. Так эти места выглядят зимой.
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Тойфельсмауэр
Наше следующее чудо природы также находится в регионе Гарц: "Чертова стена" - Тойфельсмауэр (Teufelsmauer). Эта необычная формация скал из песчаника около деревни Веддерслебен впервые была взята под охрану местными властями еще в первой половине XIX века. В 2006 году была внесена в список важнейших Национальных геотопов Германии (Nationaler Geotop).
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Брухгаузенские камни
Следующая природная достопримечательность - Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine) - также имеет статус Национального геотопа. Эта формация скал находится в земле Северный Рейн - Вестфалия в горах средней высоты Ротхаргебирге. Примерно в шестом веке до нашей эры между этими скалами было возведено укрепление - одно из старейших в регионе Зауэрланд.
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Эксерские камни
Возраст скал Экстернштайне (Externsteine), они же - Эксерские камни, в Тевтобургском лесу оценивается в 70 млн лет. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Здешний барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии.
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Природные красоты Германии
Чёртов стол
Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch) виден издалека и похож на огромный гриб. Эта 14-метровая скала из красного песчаника находится на трехсотметровом горном хребте около Хинтервайденталя в земле Рейнланд-Пфальц. Вес каменной столешницы превышает 280 тонн, высота несущей колонны составляет 11 метров. Согласно легенде, этот стол сложил для себя сам черт, остановившийся в этих местах на ночлег.
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Природные красоты Германии
Кратерные озера
Такие кратерные озера (Maare) можно увидеть в Национальном парке Айфель - вулканическом регионе на западе Германии. Парк находится в земле Рейнланд-Пфвльц между реками Мозель и Рейн.
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Природные красоты Германии
Меловые скалы
Меловые скалы (Kreidefelsen) - прибрежный ландшафт балтийского острова Рюгена в земле Мекленбург - Передняя Померания. В 2011 году эти скалы вместе со старым буковым лесом в национальном парке на полуострове Ясмунд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Природные красоты Германии
Гроты Фей
Гроты Фей (Feengrotten) - бывший рудник около тюрингского города Зальфельда, открытый для публики в 1913 году. На протяжении нескольких столетий здесь добывали разные полезные ископаемые, затем рудник забросили, и под землей постепенно возникли такие сталактитовые образования. В 1993 году они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как "Самые колоритные гроты в мире", которые можно посетить.
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Природные красоты Германии
Мюриц
Озеро Мюриц (Müritzsee) - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное внутри страны. Отметим, что самым большим озером ФРГ является Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Площадь Мюрица - 117 квадратных километров.
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Люнебургская пустошь
Люнебургская пустошь (Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии - большая вересковая пустошь, простирающаяся между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Самое красивое время здесь - во время цветения вереска в августе-сентябре.
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Петля Саара
Петля Саара или Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная излучина реки Саар в коммуне Метлах. Этим местом еще в середине XIX века во время одного из своих путешествий по Европе восхищался французский писатель Виктор Гюго. Такой вид на петлю открывается со смотровой площадки на скале Клёф (Cloef) со 180-метровой высоты.
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"Длинная Анна"
Скала "Длинная Анна" ("Lange Anna") является хорошо узнаваемым символом острова Гельголанда (Шлезвиг-Гольштейн) в Северном море - единственного немецкого острова за пределами территориальных вод Германии.
Автор: Максим Нелюбин