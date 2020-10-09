360-тонный ледниковый валун вновь станет достопримечательностью (фото)

Альтентрептов • Заносные или ледниковые валуны (нем. Findling) - так называются такие большие камни. Эта гигантская 360-тонная глыба была принесена ледником на территорию нынешней Германии, предположительно, около 10 тысяч лет назад. Гранит такого состава встречается на балтийском острове Борнхольм, принадлежащем Дании.
Находится валун на территории города Альтентрептова в земле Мекленбург - Передняя Померания. Первое письменное упоминание камня датировано 1832 годом. В начале прошлого века была даже выпущена почтовая открытка, но позже камень постепенно утратил свою роль в качестве достопримечательности.
Весомые аргументы
Однако сейчас, как сообщает информационное агентство dpa, местные власти намерены вновь использовать этот геотоп для привлечения туристов. Ведь он является одним из самых больших ледниковых валунов в Северной Германии. Еще большие размеры и вес - примерно 550 тонн - во всем этом регионе имеет лишь Бускамский валун (Buskam), находящийся перед островом Рюген - похож на скалу, выглядывает из воды и виден с берега.
В Альтентрептове намерены немного приподнять свой "Большой камень" (нем. Großer Stein), чтобы стали лучше видны его размеры. Над землей сейчас они составляют 8,2 на 6,0 на 5,2 метра. Две трети пока находится под землей.
Уже сейчас город выкупил некоторые соседние участки, чтобы создать вокруг валуна, так сказать, достойную туристическую инфраструктуру. В финансировании здешних начинаний также принимают участие земельные власти.
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Автор: Сюзанне Кордс, Ефим Шуман