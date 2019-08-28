В Германии появился прививочный лабиринт (фото)

Зельм • Кукуруза на полях в Германии растет прямо на глазах - неделю назад была по колено, а сейчас уже по пояс. Скоро вымахает выше головы! Погода способствует.
Про кукурузные и другие лабиринты, которые ради забавы для всех и каждого, а также ради дополнительного заработка для себя самих из года в год устраивают некоторые немецкие фермеры, мы уже подробно рассказывали. С краткой историей полевых и других лабиринтов в Германии можно подробно ознакомиться, полистав фотогалерею в конце страницы. В свою очередь, на этой неделе информационное агентство dpa порадовало нас актуальными снимками одной из таких достопримечательностей нынешнего сезона.
Прививка посреди кукурузного поля
Замысел создателя, благодарного медицинской и прочей науке, прекрасно виден с высоты полета дрона. Прививочный лабиринт второго лета коронавирусной пандемии находится в земле Северный Рейн - Вестфалия около города Зельма на кукурузном поле фермера Бенедикта Люнемана (Benedikt Lünemann).
Посетители смогут (не) заблудиться в нем с 16 июля и будут иметь возможность выбраться до конца октября. Если прогнозы сбудутся, к этому времени от коронавируса привьется уже большинство жителей страны. Что за изображение появится на этом поле в следующем году? Надеемся, что с пандемией оно уже связано не будет. И мы об этом с удовольствием расскажем.
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Немецкие лабиринты
Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Эта фотография сделана в начале июля 2020 года в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
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Немецкие лабиринты
Далее посмотрим, как выглядели такие лабиринты прошлых лет в разных местах Германии. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...
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Немецкие лабиринты
Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.
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Немецкие лабиринты
А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).
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Немецкие лабиринты
Так этот парк в Шторкове выглядел в прошлом году сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Лабиринты устраивают повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.
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Немецкие лабиринты
Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли резвились в 2019 году в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты уже отметили свое 20-летие. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.
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Немецкие лабиринты
Придумывают и создают лабиринты в Уттинге местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Лабиринт 2018 года был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.
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Немецкие лабиринты
Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?
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Немецкие лабиринты
Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.
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Немецкие лабиринты
В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.
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Немецкие лабиринты
В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.
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Немецкие лабиринты
Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.
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Немецкие лабиринты
Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.
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Немецкие лабиринты
Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.
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Немецкие лабиринты
От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?
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Немецкие лабиринты
Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.
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Немецкие лабиринты
Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.
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Немецкие лабиринты
Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.
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Немецкие лабиринты
Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.
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Немецкие лабиринты
Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...
Автор: Максим Нелюбин