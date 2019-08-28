В Германии появился прививочный лабиринт (фото)

Зельм • Кукуруза на полях в Германии растет прямо на глазах - неделю назад была по колено, а сейчас уже по пояс. Скоро вымахает выше головы! Погода способствует.

Про кукурузные и другие лабиринты, которые ради забавы для всех и каждого, а также ради дополнительного заработка для себя самих из года в год устраивают некоторые немецкие фермеры, мы уже подробно рассказывали. С краткой историей полевых и других лабиринтов в Германии можно подробно ознакомиться, полистав фотогалерею в конце страницы. В свою очередь, на этой неделе информационное агентство dpa порадовало нас актуальными снимками одной из таких достопримечательностей нынешнего сезона.

Прививка посреди кукурузного поля

Замысел создателя, благодарного медицинской и прочей науке, прекрасно виден с высоты полета дрона. Прививочный лабиринт второго лета коронавирусной пандемии находится в земле Северный Рейн - Вестфалия около города Зельма на кукурузном поле фермера Бенедикта Люнемана (Benedikt Lünemann).

Посетители смогут (не) заблудиться в нем с 16 июля и будут иметь возможность выбраться до конца октября. Если прогнозы сбудутся, к этому времени от коронавируса привьется уже большинство жителей страны. Что за изображение появится на этом поле в следующем году? Надеемся, что с пандемией оно уже связано не будет. И мы об этом с удовольствием расскажем.

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