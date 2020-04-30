Локдаун для ведьм. В Германии отменяют Вальпургиевы ночи (фото)

Тале • Вряд ли ведьмы так представляют бесшабашную жизнь, но в Германии в этом году нечистой силе вновь, как и в прошлом, придется отказаться от любимых и популярных массовых шабашей в Вальпургиеву ночь, которую они предпочитают проводить в немецком регионе Гарц.

Испокон веков ведьмы слетаются сюда в самом конце апреля на вершину горы Броккен. Что там обычно происходит, лучше Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) не опишешь, так что не будем тягаться с классиком. Шумные праздники и вечеринки уже давно проходят не только на Броккене, но и в других местах этого региона - для ведьм-любителей, чертей по совместительству и многих тысяч просто туристов, начитавшихся "Фауста" или следующих моде.

Вальпургиева ночь в фотографиях

Участники празднования Вальпургиевой ночи в городе Вернигероде в 2019 году

Вальпургиев поезд в Гарце

Ведьмы на Рыночной площади в Вернигероде в 2017 году

Какая Вальпургиева ночь - без большого костра?

Пандемия и массовые мероприятия

В этом году немецких и зарубежных ведьм попросили оставить метлы в ангарах и не тратиться на новые наряды. Самый большой шабаш в регионе, проходящий в городе Тале в земле Саксония-Анхальт, из-за пандемии заранее отменили. Сначала думали как-то провести мероприятие, используя тесты на коронавирус и так далее, но все же решили не рисковать.

Одновременно было объявлено, что в апреле власти в Гарце планируют начать постепенно реанимировать туристическую инфраструктуру в рамках пилотных проектов - в надежде на то, что летом отпускные поездки внутри Германии будут возможны.

Ранее в этом году в Германии отменили празднование традиционного карнавала. В Кельне вместо него устроили телевизионное кукольное шествие, а в Дюссельдорфе ограничились демонстрацией сатирических повозок, на одной из которых были изображены Алексей Навальный и Владимир Путин.

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