В ФРГ требуют от паралимпийцев России осудить войну

Глава союза немецких паралимпийцев Фридхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) считает, что условием допуска российских спортсменов к Паралимпиаде 2024 года под нейтральным флагом должно быть подписание обстоятельной декларации о нейтралитете. "Мы хотим видеть абсолютно ясный месседж о том, что является нейтральным, а что нет", - заявил председатель Немецкого союза спортсменов с ограниченными возможностями (DBS) на полях 53-го спортивного бала во Франкфурте-на-Майне вечером в субботу, 17 февраля. DBS выполняет в Германии функции Национального паралимпийского комитета.

"В этой декларации о нейтралитете должно быть написано: "Я испытываю отвращение к войне, и я против войны". Любые другие формулировки - это очковтирательство. Просто заявить, что ты нейтральный, - слишком расплывчато. Поэтому мы решили направить письмо с этим требованием президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу. Тот факт, что в вопросе об участии российских атлетов в Париже так много неясностей, а следующая Паралимпиада все ближе, - безответственное состояние неопределенности", - подчеркнул Бойхер.

Международный паралимпийский комитет, несмотря на войну России против Украины, высказался против отстранения спортсменов из России и Беларуси. В конце сентября генеральная ассамблея МПК продлила на два года приостановку членства Паралимпийского комитета России, но допустила участие спортсменов из РФ в соревнованиях при соблюдении ряда условий. Германия и другие западные страны были против этого.

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