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Музей кайзера Вильгельма в Крефельде
Музей кайзера Вильгельма в КрефельдеФото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance
КультураГермания

В Германии назван лучший музей года

Виктор Вайц
14 мин. назад

Немецкие искусствоведы присвоили престижный титул "Музей года - 2022" Художественным музеям Крефельда. Почему именно им?

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Художественные музеи Крефельда (Kunstmuseen Krefeld) признаны "Музеем года - 2022" в Германии, сообщило в понедельник, 27 марта, информационное агентство dpa. Музейный комплекс всегда стремился к синергии изобразительного искусства, дизайна и архитектуры, что делает его в городе, ранее известном своими текстильными мануфактурами, важным культурным центром, говорится в обосновании немецкой секции Международной ассоциации искусствоведов AICA. 

Художественные музеи Крефельда включают в себя Музей кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Museum), открывшийся в центре города в 1897 году, и две виллы - Haus Lange и Haus Esters , которые проектировал знаменитый немецкий архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe). 

Виллы Haus Lange и Haus Esters в Крефельде
Виллы Haus Lange и Haus Esters в КрефельдеФото: Jana Bauch/picture alliance/dpa

По данным ассоциации искусствоведов, уже на этапе создания Художественных музеев во главу угла ставилась задача по формированию у горожан хорошего вкуса и стиля. Музейный комплекс знакомил свою публику с главными трендами современного искусства с первых послевоенных десятилетий. Здесь проходили и обратили на себя внимание выставки работ Ива Кляйна, Йозефа Бойса (Joseph Beuys) и Герхарда Рихтера (Gerhard Richter).

Лучшие выставки 2022 года

"Выставкой 2022 года" ассоциация назвала гезамткунстверк арт-группы Atis Rezistans из Гаити, который они представили публике в рамках выставки Documenta в Касселе. Для мультимедийной постановки была использована бывшая церковь Св. Кунигундиса. 

В качестве "особой выставки 2022 года" было отмечена экспозиция "Другой мир" ("Another World") Кристофера Кулендрана Томаса (Christopher Kulendran Thomas) об актуальной ситуации в Шри-Ланке. Показана она была в столичном Институте современного искусства - KW Institute for Contemporary Art.

Международная ассоциация искусствоведов AICA традиционно присваивает музеям и особенно успешным художественным проектам титулы лучших музеев и выставок года. В немецкую секцию объединения входят около 220 критиков, журналистов, публицистов.

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