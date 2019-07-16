В могилу - с коровой! В Германии нашли необычные захоронения эпохи неолита (фото)

Бранденбург-на-Хафеле • Необычное кладбище эпохи неолита, то есть новокаменного века, обнаружили немецкие ученые-археологи около города Бранденбург-на-Хафеле на востоке Германии. Вокруг погребальной камеры с человеческими костями они нашли несколько захоронений коров с хорошо сохранившимися сосудами неолитической культуры шаровидных амфор. Как передает информационное агентство dpa, возраст этих находок оценивается примерно в пять тысяч лет.

Погребальная культура эпоху неолита

На пресс-конференции представители земельного ведомства по охране памятников Бранденбурга (BLDAM) сообщили, что сосуды были осторожно извлечены вместе с почвой и направлены для изучения и реставрации в археологическую лабораторию.

Один из керамических сосудов, найденных в захоронении

От захоронений коров полностью сохранились только зубы. От костей животных в здешней малоизвестковистой песчаной почве остались лишь отдельные фрагменты, однако интересен сам факт, показывающий значение коров в погребальной культуре новокаменного века.

Находки свидетельствуют о проведении сложных погребальных церемоний в этой части Европы на рубеже третьего и второго тысячелетий до нашей эры. На некоторых человеческих останках были также обнаружены следы от огня.

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