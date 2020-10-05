Как сражались гладиаторы (фотогалерея)

Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.
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Выставка ''Гладиаторы - смерть и триумф в Колизее'' открывается в историко-археологическом комплексе Калькризе. Среди экспонатов - один из 10 сохранившихся гладиаторских шлемов.