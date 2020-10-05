 Как сражались гладиаторы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.10.2020

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Культура и стиль жизни

Как сражались гладиаторы (фотогалерея)

Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Когда гладиаторы скрестили мечи

    Известна точная дата, когда в Древнем Риме состоялись первые организованные бои гладиаторов, - в 264 году до н.э., когда родственники скончавшегося римлянина выставили на поминках три пары рабов, сражавшихся друг с другом. Вскоре бои гладиаторов стали популярнейшим массовым зрелищем. На арене, кстати, обязательно присутствовал судья, следивший за тем, чтобы поединок проходил честно.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Без пощады

    О гладиаторах сложилось множество легенд и стереотипов, которые развенчивает выставка в Гамбурге. Арена, где они сражались, вовсе не была усеяна трупами. Подготовка и содержание гладиаторов были для этого слишком дороги. Конечно, вничью их бои не заканчивались. Но чаще всего публика или император помиловали побежденных - не так, как на этой картине французского художника Жана-Леона Жерома.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Звезды античности

    Еще один миф: гладиаторами были только рабы и пленники римлян. На самом деле гладиаторами часто становились свободные граждане. Ведь гладиаторы воплощали самые ценные римские качества: смелость, воинскую доблесть, силу, искусство боя. Лучшие гладиаторы были звездами, как сегодня - знаменитые боксеры. Их боготворили, их знали по именам. Подтверждение тому - мозаика, найденная на Кипре.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Бестиарии

    Гладиаторов, которые сражались с дикими зверями, называли бестиариями (от bestia - "зверь"; отсюда пошло и русское слово "бестия"). Такие бои, как показывает и этот рельеф в Театре Марцелла в Риме, были не просто травлей людей хищниками. Бестиариев специально обучали искусству боя, и чаще всего именно они выходили победителями в этих схватках.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Мурмиллоны против фракийцев

    Очень популярны были гладиаторские бои мурмиллонов и фракийцев. Первые сражались обнаженными до пояса (в центре барельефа из римского Колизея), показывая публике мощный торс, в шлеме с широкими полями и коротким римским мечом - гладиусом. От него, кстати, и пошло название "гладиатор", то есть "меченосец".

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Удар из-за угла

    Это шлем фракийца. Для него характерно решетчатое забрало, защищавшее глаза. Шлем украшал также гребень наверху. У гладиаторов-фракийцев были очень своеобразные мечи: конец их был изогнут, что позволяло поразить соперника, даже если он был закрыт щитом. Шлемы фракийцев, как хорошо видно на предыдущей фотографии, украшали верховья в виде крыльев грифона.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Ретиарии с сеткой

    Кроме бестиариев, мурмиллонов, фракийцев было еще множество разных типов гладиаторов: велиты, димахеры, эквиты, секуторы... У них было разное вооружение, оснащение и разные приемы боя. Особое место занимали ретиарии - легковооруженные гладиаторы с трезубцем и сеткой, которую они стремились набросить на противника и таким образом лишить его возможности сопротивляться.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Стадион Колизей

    Главной римской ареной, на которой сражались гладиаторы, был знаменитый Колизей, вмещавший более 50 тысяч зрителей. Причем, трибуны были почти всегда заполнены до отказа. Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане в 1 веке н. э., а закончилось лишь через восемь лет. Архитектура и планировка Колизея стали образцом для современных спортивных стадионов.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Поножи как произведение искусства

    Эти защищавшие переднюю часть ног бронзовые поножи (окреа) из Помпей, изготовленные на рубеже нашей эры, показывают, какими дорогими и искусными были доспехи гладиаторов. Окреа крепились к ноге ремешками. В Рим они пришли из Древней Греции, где были в экипировке гоплитов. А в Риме их носили легионеры, центурионы, всадники, - и гладиаторы.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Пир победителей

    Еще одно произведение искусства - шлем гладиатора. На нем изображены сцены подготовки к пиру. Наверное, имелось в виду, что обладатель этого шлема выиграет бой и как следует отпразднует победу.

    Автор: Ефим Шуман, Верена Греб


  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Когда гладиаторы скрестили мечи

    Известна точная дата, когда в Древнем Риме состоялись первые организованные бои гладиаторов, - в 264 году до н.э., когда родственники скончавшегося римлянина выставили на поминках три пары рабов, сражавшихся друг с другом. Вскоре бои гладиаторов стали популярнейшим массовым зрелищем. На арене, кстати, обязательно присутствовал судья, следивший за тем, чтобы поединок проходил честно.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Без пощады

    О гладиаторах сложилось множество легенд и стереотипов, которые развенчивает выставка в Гамбурге. Арена, где они сражались, вовсе не была усеяна трупами. Подготовка и содержание гладиаторов были для этого слишком дороги. Конечно, вничью их бои не заканчивались. Но чаще всего публика или император помиловали побежденных - не так, как на этой картине французского художника Жана-Леона Жерома.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Звезды античности

    Еще один миф: гладиаторами были только рабы и пленники римлян. На самом деле гладиаторами часто становились свободные граждане. Ведь гладиаторы воплощали самые ценные римские качества: смелость, воинскую доблесть, силу, искусство боя. Лучшие гладиаторы были звездами, как сегодня - знаменитые боксеры. Их боготворили, их знали по именам. Подтверждение тому - мозаика, найденная на Кипре.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Бестиарии

    Гладиаторов, которые сражались с дикими зверями, называли бестиариями (от bestia - "зверь"; отсюда пошло и русское слово "бестия"). Такие бои, как показывает и этот рельеф в Театре Марцелла в Риме, были не просто травлей людей хищниками. Бестиариев специально обучали искусству боя, и чаще всего именно они выходили победителями в этих схватках.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Мурмиллоны против фракийцев

    Очень популярны были гладиаторские бои мурмиллонов и фракийцев. Первые сражались обнаженными до пояса (в центре барельефа из римского Колизея), показывая публике мощный торс, в шлеме с широкими полями и коротким римским мечом - гладиусом. От него, кстати, и пошло название "гладиатор", то есть "меченосец".

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Удар из-за угла

    Это шлем фракийца. Для него характерно решетчатое забрало, защищавшее глаза. Шлем украшал также гребень наверху. У гладиаторов-фракийцев были очень своеобразные мечи: конец их был изогнут, что позволяло поразить соперника, даже если он был закрыт щитом. Шлемы фракийцев, как хорошо видно на предыдущей фотографии, украшали верховья в виде крыльев грифона.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Ретиарии с сеткой

    Кроме бестиариев, мурмиллонов, фракийцев было еще множество разных типов гладиаторов: велиты, димахеры, эквиты, секуторы... У них было разное вооружение, оснащение и разные приемы боя. Особое место занимали ретиарии - легковооруженные гладиаторы с трезубцем и сеткой, которую они стремились набросить на противника и таким образом лишить его возможности сопротивляться.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Стадион Колизей

    Главной римской ареной, на которой сражались гладиаторы, был знаменитый Колизей, вмещавший более 50 тысяч зрителей. Причем, трибуны были почти всегда заполнены до отказа. Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане в 1 веке н. э., а закончилось лишь через восемь лет. Архитектура и планировка Колизея стали образцом для современных спортивных стадионов.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Поножи как произведение искусства

    Эти защищавшие переднюю часть ног бронзовые поножи (окреа) из Помпей, изготовленные на рубеже нашей эры, показывают, какими дорогими и искусными были доспехи гладиаторов. Окреа крепились к ноге ремешками. В Рим они пришли из Древней Греции, где были в экипировке гоплитов. А в Риме их носили легионеры, центурионы, всадники, - и гладиаторы.

  • Гладиаторы

    Гладиаторы, герои Колизея

    Пир победителей

    Еще одно произведение искусства - шлем гладиатора. На нем изображены сцены подготовки к пиру. Наверное, имелось в виду, что обладатель этого шлема выиграет бой и как следует отпразднует победу.

    Автор: Ефим Шуман, Верена Греб


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  • Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg Die Etrusker - Weltkultur im antiken Italien (16.12.2017-17.06.2018), in Karlsruhe | Weibliche Büste (Polo Museale del Lazio)

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  • Так выглядит одно из этрусских захоронений в сегодняшней Тоскане.

    Сокровища древних этрусков

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  • Крышка, которой закрывали саркофаг или урну с пеплом умершего этруска (конец III века до н. э.)

    Сокровища древних этрусков

    Крышка, которой закрывали саркофаг с телом или урну с пеплом умершего этруска (конец III века до н. э.). Великолепное пластическое изображение возлежащей на ложе пары! Чей именно прах был захоронен в этой урне - его или ее, установить не удалось.

  • Скульптура с одного из этрусских захоронений. II век до н. э.

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    Скульптура с одного из этрусских захоронений. Терракота, II век до н. э. У этрусков было особое отношение к смерти и загробному миру. Они богато украшали гробницы, часто изображая умерших, так сказать, в оптимистическом духе, - как и этого этруска с чашей в руке.

  • Амфора с изображением сражающихся воинов. Конец VI века до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Амфора с изображением сражающихся воинов. Конец VI века до н. э. Этруски были хорошими воинами, знали толк в единоборстве с оружием или без него. Именно у них древние римляне переняли позже бои гладиаторов и гонки на колесницах.

  • Праздничный сервиз, который использовался для банкетов в V веке до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Такой посудой из бронзы этруски пользовались не каждый день. Это праздничный сервиз, который использовался для банкетов в V веке до н. э. Этруски любили хорошо выпить и хорошо повеселиться, о чем говорят многочисленные фрески и барельефы с изображением пирующих и танцующих людей.

  • Музыканты и танцоры. Рельеф с гробницы VI - начала V века до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Музыканты и танцоры. Рельеф с гробницы VI - начала V века до н. э.

  • Бронзовая ручка от крышки давно сгнившего деревянного ящика (V век до н. э.).

    Сокровища древних этрусков

    На снимке: бронзовая ручка от крышки давно сгнившего деревянного ящика (V век до н. э.). Что хранили в этом ящике, ручка которого изображает двух воинов, несущих тело своего убитого товарища? Какие-то целебные мази? Перевязочный материал? Оружие? Как и многое другое в истории этрусков, это так и осталось загадкой.

  • Бронзовые миниатюрные изделия этруски импортировали из Сардинии.

    Сокровища древних этрусков

    Бронзовые миниатюрные изделия этруски импортировали из Сардинии. Они найдены в знаменитом некрополе в Вульчи, древнем городе этрусков. Вульчи входил в состав Союза двенадцати городов Этрурии. Римляне завоевали его и практически стерли с лица Земли. Но в гробницах остались бесценные артефакты, которые сегодня можно увидеть на выставке "Этруски", проходящей в Badisches Landesmuseum в Карлсруэ.

    Автор: Ефим Шуман


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Гладиаторы, герои Колизея

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"Гладиаторы, герои Колизея", - так называется выставка в Гамбурге. Она позволяет заглянуть за кулисы легендарных поединков, развенчивая многие мифы, сложившиеся вокруг гладиаторов.

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