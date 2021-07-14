 В Германии из-за наводнения минимум 19 погибших | Новости политики из Германии | DW | 15.07.2021

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Политика

В Германии из-за наводнения минимум 19 погибших

Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд", унесли жизни по меньшей 19 человек. Еще от 30 до 60 человек числятся пропавшими без вести.

Рейн в Кельне выходит из берегов

Рейн в Кельне выходит из берегов

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, в районе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине. Не менее 19 человек в различных районах на западе ФРГ погибли, от 30 до 60 считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Для спасения людей задействовали вертолеты

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Погибшие и пропавшие без вести

По разным данным, от 30 до 60 человек числятся в настоящее время пропавшими без вести. По меньшей мере19 человек погибли. Как сообщает полиция Вупперталя, в среду вечером в Золингене во время ливня 82-летний мужчина упал в затопленный подвал своего дома. Позже пенсионер был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось. В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. В районе Арвайлер жертвами наводнения стали четыере человека. Власти округа Ойскирхен сообщили в четверг о восьми погибших. Еще один человек утонул в округе Унна.

BdT Deutschland Unwetter in Aachen Nordrhein-Westfalen

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) намерен 15 июля посетить город Хаген, особенно сильно пострадавший от наводнения.

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