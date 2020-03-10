Спаржа на марше! В Германии готовятся к сезону королевы овощей (фото)

Верхний Пфальц • Большинству жителей Германии не надо объяснять, что выращивают на таких полях, только что по весне обработанных - очищенных от сорняков, окученных и накрытых пленкой. Некоторые фотографии - хоть на стену вешай в крупном формате. Приближается сезон королевы овощей - спаржи. Обычно он начинается здесь в середине апреля, но может наступить раньше или немного припоздниться - в зависимости от погоды. Заканчивается по традиции - 21 июня, но в последние годы в некоторых местах длился все же дней на десять дольше.

Поля спаржи в Германии - 2021. Фотографии

В среднем каждый житель Германии съедает 1,7 кг спаржи в год. Ее слегка отваривают или готовят на пару. В классическом виде спаржу едят с отварным картофелем и ветчиной под соусом бешамель. Более подробно о способах приготовления этого овоща можно узнать из нашей фотогалереи в конце страницы.

Немцы и спаржа - в тоннах и миллионах

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего - в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Где покупать спаржу в Германии

Самая дорогая спаржа - экстра-класса. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

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