В Германии фестиваль Эритреи перерос в беспорядки

Противники этнофестиваля в Гисене считают его инструментом поддержки авторитарных властей Эритреи. В результате беспорядков ранены минимум 26 полицейских. Задержаны около 100 человек.

Как минимум 26 полицейских пострадали в результате уличных беспорядков, связанных с проведением фестиваля эритрейской культуры в немецком Гисене (федеральная земля Гессен) в субботу, 8 июля. В результате беспорядков под стражу были взяты как минимум 100 человек, сообщает AFP. Возбуждены десятки расследований по фактам причинения физического вреда и нарушения общественного порядка.

Согласно заявлению полиции Гессена, протестующие против проведения фестиваля организовали митинг, в котором приняли участие примерно 250 человек. После демонстрации около 150 из них перекрыли дорогу в городе. Во время разгона несогласованной акции ее участники бросали камни и бутылки в стражей порядка, взрывали дымовые шашки и сносили ограждения.

Демонстранты критикуют авторитарное правительство Эритреи

Эритрейский этнокультурный фестиваль в Гисене проводится с 2011 года. Попытки сорвать мероприятие происходят не впервые - в 2022 году демонстрация его противников также переросла в стычки с полицией. Критиками фестиваля в большинстве своем выступают граждане Эритреи, покинувшие страну из-за действий авторитарного правительства, отмечает T-Online. Количество бежавших из Эритреи граждан исчисляется десятками тысяч.

По данным СМИ, мероприятие проводится под эгидой приближенной к властям Эритреи организации и является инструментом эритрейской пропаганды. Речь идет о правительстве Эритреи, ведущем свою деятельность с 1993 года, когда страна объявила независимость от Эфиопии, а также о президенте Эритреи Исайясе Афеворки, занимающем пост главы государства более 30 лет.

Немецкие власти не могут запретить фестиваль

В Германии уже давно идут дебаты по поводу проведения фестиваля Эритреи ввиду его пропагандистской направленности и отношения мирового сообщества к авторитарному режиму в стране, традиционно занимающей последние строчки в "Индексе демократий" стран мира. Мероприятие ежегодно посещают представители эритрейских властей, и критики считают, что во время фестиваля те могут налаживать контакты с сочувствующими Асмэре мигрантами с целью наладить поток инвестиций в Эритрею.

Власти Гисена не могут запретить проведение фестиваля, так как мероприятия проходят на частной территории. При этом еще в 2012 году городской совет объявил мероприятие "нежелательным". В этом году власти города пытались отменить фестиваль, указав на беспорядки, ежегодно возникающие в связи с его проведением, но суд не поддержал это воззвание.

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