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В гей-параде в Праге приняли участие 60 тысяч человек

Даниил Сотников
44 мин. назад

Участники парада выступали за легализацию в Чехии однополых браков. Соответствующий законопроект прошел в июне первое чтение.

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Рука с радужным флагом
Фото: Joe Raedle/Getty Images

В ежегодном гей-параде в столице Чехии Праге приняли участие порядка 60 тысяч человек, сообщает со ссылкой на данные полиции агентство dpa в субботу, 12 августа.

Люди прошли по городу в костюмах и с символикой ЛГБТ. Среди прочего участники парада выступали за то, чтобы зарегистрированные партнерства однополых пар приравнивались к браку. Участие в шествии приняли, в том числе, министр внутренних дел Вит Ракушан и министр иностранных дел Ян Липавский.

Как отмечают местные СМИ, десятки человек вышли на контрдемонстрацию с плакатами "Чехия не Содом". Гей-парады в Праге проходят с 2011 года.

Парламент Чехии обсуждает легализацию однополых браков

Легализация однополых браков остается спорным вопросом в Чехии, пишет dpa. Весенние опросы общественного мнения показали, что это решение поддерживают порядка 60 процентов жителей страны, напоминает агентство.

Соответствующий законопроект ожидает рассмотрения парламентом с 2018 года. В июне этого года он прошел первое чтение. В случае принятия поправок в гражданский кодекс Чехии, люди одного пола получат те же права в браке, что и в союзах женщины и мужчины. С 2006 года однополые пары в Чехии могут оформлять гражданские партнерства.

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