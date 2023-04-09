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Пожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге Фото: picture alliance/dpa
ОбществоГермания

В Гамбурге - режим "чрезвычайной опасности" из-за пожара

Екатерина Венкина
12 мин. назад

В районе Ротенбургсорт в Гамбурге вспыхнул пожар на территории двух складов. Пожарные предупредили об опасности в связи с дымом и выбросом химических компонентов.

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В районе Ротенбургсорт в Гамбурге вспыхнул пожар на территории двух складов. Пожарная бригада в воскресенье, 9 апреля, предупредила об опасности в связи с дымом и выбросом химических компонентов в воздух. Дующий в северо-восточном направлении ветер гонит их в сторону центра города, уточнило агентство dpa.

В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы как "чрезвычайная опасность". Жителей на северо-востоке Гамбурга призвали держать окна и двери закрытыми и защищаться от дыма.

Приостановлено железнодорожное сообщение

Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.

Причина возникновения возгорания и виновные устанавливаются.

В августе 2022 года крупный пожар на складе с боеприпасами и пиротехникой произошел в районе Груневальд на западе Берлина. Общая площадь возгорания составила около 42 га. На место пожара была стянута техника со всей Германии, в тушении участвовали около 150 пожарных.

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