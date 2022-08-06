После пожара в берлинском Груневальде снова пустили поезда

Восстанавливается движение поездов между вокзалами Берлина и Потсдама в районе Груневальд на западе Берлина, где 4 августа взорвался склад с боеприпасами. "В результате внутреннего расследования принято решение вновь запустить железнодорожную ветку", - сообщили в пожарном управлении Берлина в субботу, 6 августа.

Автомагистраль A115 в зоне пожара пока закрыта, также по-прежнему действует 1000-метровая зона оцепления. Сейчас в окрестностях взрыва ликвидируются последние очаги возгорания, сообщила берлинская пожарная служба.

По словам пожарных, полное возобновление местного и междугороднего сообщения станет возможным, когда зону удастся "надежно охладить". На это может уйти еще несколько дней.

На складе в Груневальде хранились боеприпасы и пиротехника

Взрыв на складе в Груневальде, где хранились, в том числе, боеприпасы и пиротехника, прогремел 4 августа. Вспыхнувший пожар распространился на 42 га. В тушении участвовали около 150 пожарных и техника со всей Германии. Обследованием запретной зоны занимаются три дистанционно управляемых робота, также задействована бронетехника для пожаротушительных работ.

Пожарная служба предупреждает, что в районе Груневальда сохраняется огромная опасность , он находится под непрерывным наблюдением.

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