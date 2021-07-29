В ФРГ задержан британец по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В восточногерманском Потсдаме правоохранителями задержан гражданин Великобритании Дэвид С., которого подозревают в работе на российскую спецслужбу . Такое сообщение в среду, 11 августа, опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Германии.
По уточненным данным, мужчину задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которые и проводят расследование. На работе и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
При сотрудничестве немецких и британских правоохранителей
"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.
В соответствии с версией следствия, до задержания Дэвид С. был нанятым на месте сотрудником посольства Великобритании в Берлине и "по меньшей мере в одном случае передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки". В обмен за передачу информации он получил деньги наличными. Сумма пока неизвестна.
Задержание Дэвида С. стало результатом совместной работы немецких и британских правоохранителей. 11 августа подозреваемый предстанет перед следственным судьей Верховного федерального суда.
Как заявило министерство иностранных дел ФРГ, им очень серьезно воспринят тот факт, что в Германии открыто дело на британца, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Шпионаж в ущерб союзным государствам на территории Германии неприемлем, подчеркнул официальный представитель МИД ФРГ и указал, что во внешнеполитическом ведомстве будут внимательно следить за тем, как ведется расследование по данному делу.
Российские власти пока не дали комментариев по данному поводу.
Смотрите также:
-
Самое секретное здание Германии
Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.
-
Самое секретное здание Германии
Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.
-
Самое секретное здание Германии
У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.
-
Самое секретное здание Германии
Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
-
Самое секретное здание Германии
Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.
-
Самое секретное здание Германии
В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
-
Самое секретное здание Германии
А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
-
Самое секретное здание Германии
Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
-
Самое секретное здание Германии
Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман