 В ФРГ задержан британец по подозрению в шпионаже в пользу РФ | Новости политики из Германии | DW | 11.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

В ФРГ задержан британец по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По версии следствия, сотрудник британского посольства Дэвид С. минимум один раз передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки.

Здание посольства Великобритании в Берлине

Здание посольства Великобритании в Берлине

В восточногерманском Потсдаме правоохранителями задержан гражданин Великобритании Дэвид С., которого подозревают в  работе на российскую спецслужбу . Такое сообщение в среду, 11 августа, опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Германии.

По уточненным данным, мужчину задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которые и проводят расследование. На работе и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.

При сотрудничестве немецких и британских правоохранителей

"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

В соответствии с версией следствия, до задержания Дэвид С. был нанятым на месте сотрудником посольства Великобритании в Берлине и "по меньшей мере в одном случае передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки". В обмен за передачу информации он получил деньги наличными. Сумма пока неизвестна.

Задержание Дэвида С. стало результатом совместной работы немецких и британских правоохранителей. 11 августа подозреваемый предстанет перед следственным судьей Верховного федерального суда.

Как заявило министерство иностранных дел ФРГ, им очень серьезно воспринят тот факт, что в Германии открыто дело на британца, подозреваемого в  шпионаже в пользу России.  Шпионаж в ущерб союзным государствам на территории Германии неприемлем, подчеркнул официальный представитель МИД ФРГ и указал, что во внешнеполитическом ведомстве будут внимательно следить за тем, как ведется расследование по данному делу.

Российские власти пока не дали комментариев по данному поводу.

Смотрите также:

  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 01:48

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)  

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции (24.02.2020)  

Также по теме

6477739 03.03.2021 In this handout photo released by the press service of the Basmanny court, former Khabarovsk region governor Sergei Furgal, centre, charged with organizing murders waits inside a defendants' cage before a hearing on extending his arrest at the Basmanny Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of the Basmanny court

Продление ареста Сергея Фургала до 7 октября оставлено в силе 29.07.2021

Апелляционный суд признал законным содержание бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под арестом до 7 октября. Фургал жалуется на отсутствие медицинской помощи: после ковида у него развилась пневмония.

AACHEN, GERMANY - JUNE 18: A bust of Charlemagne at the exhibition Charlemagne: Power, Art, Treasures (in German: Karl der Grosse: Macht, Kunst, Schaetze) during the press day on June 18, 2014 in Aachen, Germany. The three-part exhibition is among the biggest events this year commemorating the 1200th anniversary of Charlemagne's death. Charlemagne, also called Charles the Great, was the first pan-western European emperor since the collapse of the Roman Empire and ruled over territories that include modern-day France, Germany, Switzerland, Belgium, Holland and northern Italy. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Игры реальных престолов: как боролись за власть в средневековой Европе 27.10.2020

Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.

Thema: am 25.10 finden die Lokalwahlen in der Ukraine statt sowie die Befragung des Präsidenten. Bilder sind in Kyiv an einem Wahllokal aufgenommen. Stichworte: Ukraine, Kyiv, Lokalwahlen, Befragung des Präsidenten, 25. Oktober

Местные выборы в Украине: поражение партии Зеленского и триумф мэров 26.10.2020

Президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не смогли на местных выборах развить своих прошлогодние успехи. В крупнейших городах Украины победу одержали действующие мэры и их партии.

Реклама

Самые читаемые

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился  

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?  

Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами  