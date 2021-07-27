Испанцы заподозрили россиянина в шпионаже

Министерство юстиции Испании во вторник, 27 июня, подтвердило DW, появившуюся в местных СМИ информацию о том, что проживающего в стране гражданина России Александра Дмитренко подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ и связях с преступными группировками российского происхождения. В то же время в пресс-службе ведомства отказались дать какие-либо подробности дела Дмитренко и ответить на вопрос о его дальнейшей судьбе.

Согласно сообщениям испанских СМИ, Минюст страны располагает "подтвержденными данными" о том, что гражданин России Александр Дмитренко "сознательно работает на российские разведывательные службы, от которых получает задания". Утверждается также, что спецслужбы Испании зафиксировали контакты россиянина "с некоторыми лидерами международной организованной преступности российского происхождения, для которых он также выполняет различные задания".

Предприниматель-сторонник каталонской независимости

Каталонское издание ElMon полагает, что подозрения в адрес Дмитренко могут быть связаны отчасти с его позицией в отношении независимости Каталонии. Ведь, как пишет газета, российский предприниматель симпатизирует сепаратистам и открыто поддерживает неприемлемые для центрального правительства Испании планы проведения референдума о суверенитете региона. В свою очередь, газета Vozpopuli утверждает, что российский предприниматель располагает связями в высших политических сферах Каталонии.

Пресса отмечает, что уроженец Москвы Дмитренко, женатый на гражданке Испании, занимается бизнесом в Барселоне уже 17 лет. Сфера его профессиональной деятельности - "развитие политических и деловых связей между Россией и Каталонией", а также посредничество между предпринимателями двух стран. Ну, а обвинения в его адрес появились в связи с проверкой, проведенной после того, как россиянин обратился к властям с просьбой предоставить ему испанское гражданство.

Россия и каталонский сепаратизм

В связи с делом Дмитренко испанские СМИ напоминают, что предполагаемое вмешательство России в ситуацию вокруг Каталонии крайне тревожит местные правоохранительные органы. Так, в ходе попытки сепаратистов объявить независимость региона осенью 2017 года были отмечены их контакты с представителями политэлиты России, якобы обещавшими финансовую помощь сторонникам независимости. Тогда же была отмечена активность в Каталонии российских спецслужб. Одновременно испанцы констатировали сочувствие сепаратистам со стороны российских государственных СМИ и некоторых политических и общественных организаций.

Со своей стороны Дмитренко, отмечает ElMon, категорически отрицает свою причастность к какой-либо нелегальной деятельности в Испании.

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