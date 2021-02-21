 Преступная сеть с филиалом в РФ: в посольстве России в Испании проверяют информацию | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2021

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Европа

Преступная сеть с филиалом в РФ: в посольстве России в Испании проверяют информацию

Национальная полиция Испании совместно с Европолом вскрыла транснациональную преступную сеть с филиалом в России. Посольство РФ выясняют обстоятельства возможного задержания россиян.

Автомобиль полиции в Барселоне

Автомобиль полиции в Барселоне (фото из архива)

Посольство России в Испании и генконсульство РФ в Барселоне выясняют обстоятельства и причины "возможного задержания" 20 февраля россиян в столице автономной области Каталония. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщило в Twitter российское диппредставительство.

По его данным, этот вопрос "находится на контроле" дипломатов. Комментарий стал ответом на поступающие запросы СМИ. При этом в посольстве не уточнили, сколько именно человек задержаны.

Преступная сеть с филиалом в России

Национальная полиция Испании 21 февраля сообщила о совместной операции с Европейским полицейским агентством (Европол). В рейде приняли участие свыше 100 агентов. В общей сложности были задержаны 17 человек - в Аликанте (10), Валенсии (6) и Пальме (1), из которых трое были временно помещены под стражу. Национальность задержанных не называлась. Все они, по данным полиции, входили в транснациональную преступную сеть с филиалами в Польше, Германии, Великобритании, Украине и России.

Как полагает следствие, сеть получала доходы от сексуальной эксплуатации женщин из России и Польши, а также от торговли наркотиками и мошенничества с кредитными картами. Преступники предоставляли женщинам поддельные медицинские справки для пересечения границ во время пандемии. Расследование началось после жалобы, поданной одной из жертв в Нацполицию Испании. В ходе спецоперации две женщины были освобождены.

В результате восьми обысков в Аликанте (5) и Валенсии (3) были изъяты два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, 5 ноутбуков, драгоценности, фальшивые удостоверения личности и ряд документов.

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