В ФРГ выросло число случаев сексуального насилия над детьми

Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Германии за пять лет выросло примерно на 20 процентов.

Правоохранительные органы Германии в 2023 году зарегистрировали на 5,5 процента больше случаев сексуального насилия над детьми, чем годом ранее, сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам ФРГ (Bundeskriminalamt / BKA) в понедельник, 8 июля. За последние пять лет, то есть с 2019 года, число подобных преступлений выросло примерно на 20 процентов, говорится в докладе ведомства .

За 2023 год правоохранительные органы страны зарегистрировали 16 375 случаев сексуального насилия над детьми, а жертвами такого насилия стали 18 497 детей в возрасте до 14 лет - на 7,7 процента больше, чем в 2022 году. Среди пострадавших детей 15 460 были немцами (прирост - 5 процентов) и 3037 - живущими в ФРГ иностранцами (рост на 24,1 процента).

"Каждый день 54 ребенка и подростка в Германии становятся жертвами сексуального насилия. Это ужасающие действия, которые глубоко трогают нас и ошеломляют", - прокомментировала доклад глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), добавив, что большинство жертв знали преступников, так как те являлись членами их семей. Кроме того, примерно до 30 процентов выросла доля детей и подростков, подозреваемых в подобных преступлениях. Дети и подростки часто распространяют запрещенный контент в интернете, не зная об уголовной ответственности за такие действия, пояснила Фезер.

Рост распространения детской порнографии

За год значительно выросло и число дел, связанных с производством, распространением, приобретением и хранением детской порнографии, сообщили в BKA. В 2023 году оно достигло нового максимума - 45 191 дела, что на 7,4 процента больше, чем в 2022-м. С 2019 года подобных преступлений стало более чем втрое больше.

"Преступники нигде не должны чувствовать себя в безопасности. Поэтому нам также необходимо обязать провайдеров хранить IP-адреса, чтобы выявлять преступников и защищать детей и подростков от сексуального насилия", - заявила Нэнси Фезер.