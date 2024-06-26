В ФРГ учредили премию для магазинов винила

Государственный министр по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth) объявила об учреждении новой премии, сообщает в среду, 26 июня, информационное агентство dpa. Премия будет присуждаться ежегодно магазинам по продаже виниловых пластинок. "Магазины грампластинок являются важной составляющей культурной жизни", - заявила немецкий политик во вторник, 25 июня, в Берлине. Министр по вопросам культуры подчеркнула, что такие магазины имеют особое значение для общества - в них люди встречаются и обмениваются впечатлениями. Многие магазины грампластинок в Германии устраивают специальные мероприятия и проводят концерты.

Премия в память о создателе граммофона

Новая премия - "Emil_" - будет носить имя человека, придумавшегограммофон. Эмиль Берлинер (Emil Berliner) родился в Германии, в еврейской семье, и эмигрировал в 19-летнем возрасте в США. По словам Клаудии Рот, это дань тому вкладу, который магазины грампластинок вносят в культурную жизнь Германии. На премию могут претендовать магазины самых разных музыкальных жанров. Главное - их должна отличать инновационная бизнес-модель.

По данным информационного портала Statista.de, больше всего магазинов грампластинок расположены в немецкой столице. В 2014 году в Берлине насчитывалось 94 заведения. Далее в рейтинге городов с наибольшим количеством магазинов находится Гамбург (38 заведения), Кельн (20 заведений), Мюнхен (17 заведений), Штутгарт (11).

Миллион евро - на новую премию "Emil_"

В денежном выражении премия составит 25 тысяч евро. На весь призовой фонд, предусмотренный на эту награду, в госбюджете был выделен 1 миллион евро. Первая церемония награждения пройдет 1 декабря в Кельне. Соискатели премии могут подавать свои заявки до 16 августа. Решение о присуждении награды будет принимать независимое жюри. Надо отметить, что, несмотря на довольно скромные цифры, оборот торговли виниловыми пластинками в Германии за последние два десятилетия резко вырос. Для сравнения: в 2002 году в Германии было продано 600 тысяч грампластинок, в 2022 году - уже 4,3 миллиона.

Виниловые пластинки получили широкое распространение после Второй мировой войны, когда в 1948 году в США на заводе "Колумбия" была выпущена первая партия таких музыкальных носителей из поливинилхлорида. Однако родиной виниловых пластинок является не послевоенная Америка, а довоенная Германия - небольшой саксонский город Айленбург около Лейпцига.