Киевский симфонический оркестр обрел новый дом в Германии

Более 70 музыкантов на три года расположатся в Монхайме-на-Рейне. Программа предполагает концерты в Германии и за ее пределами. Украинскому коллективу помогает Берлинский филармонический оркестр.

Город Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия с нынешнего лета станет временным домом для Киевского симфонического оркестра. Коллектив из более чем 70 музыкантов под руководством Александра Зайцева расположится здесь на три года, сообщила администрация города в среду, 12 июня.

На это время ансамбль станет частью компании Monheimer Kulturwerke, организующей культурные мероприятия. В рамках программы запланированы регулярные концерты, мастер-классы и совместные проекты в городе. В 2025 году культурный центр K714, расположенный в бывших цехах фабрики Shell, предложит оркестру подходящий концертный зал.

Инициатор: Мы сможем увидеть культурное объединение

"Я очень рад", - говорит директор Monheimer Kulturwerke и автор инициативы Мартин Витковски (Martin Witkowski). "На какое-то время у нас теперь есть свой ансамбль, а не только приглашенные артисты", - добавляет он. "У нас появилась возможность вживую ощутить то, что объединяет культуру", - поясняет инициатор приглашения. Контакт с украинскими музыкантами удалось установить благодаря его политическим связям.

Решение пригласить оркестр из украинской столицы продиктовано не состраданием, а репутацией коллектива, подчеркивает Витковски. У музыкантов отличное образование, они хорошо делают свою работу, а германская сторона ценит ее и оплачивает соответствующим образом, добавляет он. Репертуар оркестра широк - от классики до композиций из популярных фильмов и рок-музыки.

Вынужденный переезд из Киева на восток ФРГ

Киевский симфонический оркестр находился в зарубежном турне, когда российские войска в феврале 2022 года вторглись в Украину. Тогда Киев призвал музыкантов продолжать гастроли и передать миру послание Украины.

Уже весной 2022 года ансамбль разместился в городе Гера на востоке Германии. Покровительницей коллектива стала вице-председатель бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), уроженка этого города в Тюрингии. Однако в последнее время пребывание ансамбля в Гере оказалось под вопросом из-за финансовых трудностей.

Директор Зайцев: Приглашение - пример защиты украинской культуры

Решение пригласить коллектив в Монхайм-на-Рейне служит примером конкретных действий по защите украинской культуры и человеческих ценностей, отмечает директор оркестра Александр Зайцев. Бургомистр Даниэль Циммерман (Daniel Zimmermann) не раздумывал над предложением ансамблю. "Предоставляя Киевскому симфоническому оркестру резиденцию в Монхайме-на-Рейне, мы оказываем гуманитарную помощь и позволяем оркестру оставаться видимым и слышимым", - отметил немецкий политик.

Градоначальник добавил, что с нетерпением ожидает выступления украинцев в городе. "Но, разумеется, музыкантам следует продолжать работу и на международном уровне", - подчеркнул он. Тем самым оркестр с помощью публичных выступлений сможет и дальше привлекать внимание к ситуации на родине и вести кампанию против искоренения украинской культуры, объяснили городские власти.

Свою лепту в поддержку украинских музыкантов вносит и Берлинский филармонический оркестр. Он помогает с организацией выступлений и с размещением солистов и дирижеров. В рамках резиденции запланированы гастроли и в столице Германии - трижды в год.