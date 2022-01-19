В ФРГ приговорен к условному сроку экс-депутат за речь на акции ковид-диссидентов

Экс-депутат ландтага Баден-Вюртемберга от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефан Реппле (Stefan Räpple) приговорен к условному сроку за публичные призывы к совершению противоправных действий и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В среду, 19 января, земельный суд в Майнце признал виновным 40-летнего бывшего политика по делу о его выступлении на демонстрации ковид-диссидентов и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, а также выплате 2400 евро некоммерческой организации.
Рэппле полностью признал вину, а также ушел из политики
Судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел сочла доказанным, что Реппле, выступая в Майнце 26 сентября 2020 года перед участникамиакции протеста против правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса, призвал к силовому свержению правительства Германии.
Кроме того, он участвовал 29 августа того же года в аналогичной демонстрации в Берлине, переросшей в беспорядки. Вместе с сотнями других митингующих Реппле прорвался через заграждения перед зданием бундестага, оказывал сопротивление полицейским, пытавшимся освободить ведущую к парламентскому зданию лестницу, и применял против них силу, заявил суд.
При этом смягчающим обстоятельством послужило то, что обвиняемый полностью признал свою вину в задокументированных на записях видеокамер правонарушениях, не был ранее судим и больше не занимается политической деятельностью, заявил председательствующий судья Маттиас Вайдеман (Matthias Weidemann). Вместе с тем отягчающим обстоятельством суд счел пренебрежение им особенной ответственностью, которую он нес в качестве члена ландтага.
Бывший депутат извинился и отказался от апелляции
В свою очередь Реппле поблагодарил прокуратуру за "предупредительный выстрел", которым, по его словам, для него послужили выдвинутые в его адрес обвинения, и принес извинения. Его адвокат заявил, что не будет подавать апелляцию на приговор земельного суда.
В конце августа 2020 года часть участников акции протеста корона-скептиков прорвала оцепление у Рейхстага и взобралась на его лестницу. Протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки. Часть людей у заграждения развернула полотнища "рейхсбюргеров", не признающих существование ФРГ как государственного образования, а также черно-бело-красные флаги кайзеровской Германии. В само здание демонстранты не проникли, полицейские их оттеснили их, были задержаны около 300 человек.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов