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В ФРГ предъявлены обвинения экс-охраннику концлагеря

Даниил Сотников
1 сентября 2023 г.

Ныне 98-летнего мужчину обвиняют более чем в 3300 случаях убийств во время его службы в концлагере Заксенхаузен.

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Зал заседаний в земельном суде в Ханау
Фото: Michael Schick/imago images

Прокуратура немецкого города Гисен выдвинула обвинения против 98-летнего мужчины, который в подростковом возрасте служил в подразделении СС, охранявшем концентрационный лагерь Заксенхаузен, сообщает агентство dpa в пятницу, 1 сентября. Мужчине вменяют в вину пособничество в "ужасных и подлых" убийствах более чем в 3300 случаях с июля 1943 года по февраль 1945 года.

Во время службы в концлагере обвиняемый был подростком, поэтому в его отношении действуют нормы ювенального уголовного права. Как пояснили в прокуратуре, сейчас обоснованность предъявленного обвинения оценивает палата по уголовным делам несовершеннолетних земельного суда в городе Ханау, поскольку дела несовершеннолетних должны рассматривать суды по месту их жительства. Как указано в заключении по итогам психиатрической экспертизы, проведенной в октябре прошлого года, мужчина является по меньшей мере "ограниченно дееспособным", пишет dpa.

Концлагерь Заксенхаузен

Концлагерь Заксенхаузен был построен в 1936 году в городе Ораниенбург к северу от Берлина. Через него прошли более 200 тысяч человек, причем более 100 тысяч заключенных были убиты. В апреле 1945 года Заксенхаузен был освобожден советской армией. После войны Заксенхаузен перешел под контроль СССР, был превращен в Особый лагерь НКГБ №7 и с августа 1945-го по март 1950 года использовался в качестве тюрьмы для политзаключенных.

За пять послевоенных лет в спецлагере №7 содержалось в общей сложности 60 тысяч заключенных, около 12 тысяч из них умерли.

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