В ФРГ подорожают онлайн-покупки из стран за пределами Евросоюза

В Германии с четверга, 1 июля, начали действовать новые правила, в соответствии с которыми товары стоимостью ниже 22 евро из стран, не входящих в ЕС, тоже будут облагаться 19-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС). Применительно к книгам и продуктам питания налог составит семь процентов.

При этом фактическая таможенная пошлина по-прежнему коснется товаров стоимостью 150 евро и выше.

Недобросовестная конкуренция и налоговые махинации

С помощью новых правил ЕС хочет предотвратить создание недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков из третьих стран. До сих пор для их товаров действовала пороговая граница в 22 евро. Кроме того, она иногда использовалась для уклонения от уплаты налогов. Так, продавцы маркировали посылки ценниками на эту сумму и ниже, хотя внутри находились более дорогие товары. Таможенные органы Германии узнали о мошенничестве только в результате проверок. По данным Еврокомиссии, в результате данной лазейки бюджет ЕС ежегодно недополучал 7 млрд евро.

"Потребителям следует согласиться с немного более высокими ценами"

"Мы считаем, что потребителям в некоторых случаях следует согласиться с немного более высокими ценами. Потому что они гарантируют честную конкуренцию", - завил налоговый эксперт Объединения розничной торговли (HDE) Ральф Брюгельман (Ralph Brügelmann). Кроме того, в дальнейшем не должно быть такого, что продавец "декларирует радионяню стоимостью 15 евро, а на деле в посылке оказывается IPhone", добавил он.

Ранее ряд экспертов спрогнозировал, что из-за перемещения существенной части торговли онлайн на фоне пандемии многие торговые сети могут навсегда исчезнуть. Так, согласно актуальному анализу Института изучения торговли в Кельне (IFH), в результате кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции структурные изменения в розничной торговле ускорились примерно на семь-восемь лет. По мнению исследователей, к 2023 году свои двери закроют до 80 тыс. магазинов. Прогнозы немецкого Объединения розничной торговли (HDE) еще более пессимистичны: в случае повторного локдауна оно опасается закрытия около 120 тыс. торговых точек по всей Германии. Среди них - филиалы таких известных торговых брендов, как H&M, Esprit, Douglas и других

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