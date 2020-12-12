В ФРГ подорожают онлайн-покупки из стран за пределами Евросоюза

В Германии с четверга, 1 июля, начали действовать новые правила, в соответствии с которыми товары стоимостью ниже 22 евро из стран, не входящих в ЕС, тоже будут облагаться 19-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС). Применительно к книгам и продуктам питания налог составит семь процентов.
При этом фактическая таможенная пошлина по-прежнему коснется товаров стоимостью 150 евро и выше.
Недобросовестная конкуренция и налоговые махинации
С помощью новых правил ЕС хочет предотвратить создание недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков из третьих стран. До сих пор для их товаров действовала пороговая граница в 22 евро. Кроме того, она иногда использовалась для уклонения от уплаты налогов. Так, продавцы маркировали посылки ценниками на эту сумму и ниже, хотя внутри находились более дорогие товары. Таможенные органы Германии узнали о мошенничестве только в результате проверок. По данным Еврокомиссии, в результате данной лазейки бюджет ЕС ежегодно недополучал 7 млрд евро.
"Потребителям следует согласиться с немного более высокими ценами"
"Мы считаем, что потребителям в некоторых случаях следует согласиться с немного более высокими ценами. Потому что они гарантируют честную конкуренцию", - завил налоговый эксперт Объединения розничной торговли (HDE) Ральф Брюгельман (Ralph Brügelmann). Кроме того, в дальнейшем не должно быть такого, что продавец "декларирует радионяню стоимостью 15 евро, а на деле в посылке оказывается IPhone", добавил он.
Ранее ряд экспертов спрогнозировал, что из-за перемещения существенной части торговли онлайн на фоне пандемии многие торговые сети могут навсегда исчезнуть. Так, согласно актуальному анализу Института изучения торговли в Кельне (IFH), в результате кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции структурные изменения в розничной торговле ускорились примерно на семь-восемь лет. По мнению исследователей, к 2023 году свои двери закроют до 80 тыс. магазинов. Прогнозы немецкого Объединения розничной торговли (HDE) еще более пессимистичны: в случае повторного локдауна оно опасается закрытия около 120 тыс. торговых точек по всей Германии. Среди них - филиалы таких известных торговых брендов, как H&M, Esprit, Douglas и других
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133 случая ненужных трат госсредств
За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.
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Дорогостоящий саммит в Эльмау
По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.
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Выпить пиво с агентом BND
Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".
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Роскошный стадион для клуба региональной лиги
Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.
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Светящиеся канализационные люки
В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.
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Неудачный Арр
"Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.
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Дорогие лестницы, мосты и улицы
Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.
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Разведение морских рыб приносит городу убытки
Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.
Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко