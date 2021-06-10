Немцы и налоги: что изменилось за время пандемии

"На выходных я буду заниматься налоговой декларацией", - это сродни предупреждению, что лучше на это время не беспокоить. Немцы и налоги - вообще тема довольная щепетильная. Разобраться в джунглях налоговых ставок и послаблений может далеко не каждый, и тогда на помощь приходит налоговый консультант. Если в ее подготовке он задействован, то cроки cдачи налоговой декларации сдвигаются.

28 миллионов человек оформили налоговую декларацию онлайн

В 2020 году, который немцы провели в борьбе с пандемией коронавируса, произошло одно важное изменение. Рекордное число налогоплательщиков воспользовались онлайн-услугами при подаче налоговой декларации. По данным Объединения предприятий цифровой экономики Bitkom, 28 миллионов немцев сделали это в электронном формате. Это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Для этих целей немцы используют онлайн-портал Elster. И, как прогнозируют эксперты, это число еще вырастет, так как многие немцы воспользовались немецкой моделью Kurzarbeit. Ее суть в том, что государство взяло на себя выплату зарплат работникам предприятия на тот период, когда работодатель из-за кризисной ситуации временно не в состоянии сам был это делать. Теперь сотрудники должны оформить этот отрезок времени и подать соответствующую налоговую декларацию.

Налоговые бонусы

Во время пандемии для немцев были созданы и дополнительные стимулы. Теперь можно воспользоваться налоговыми послаблениями, которые предоставляются тем, кто работал дома - Homeoffice-Pauschale. Можно списать определенную сумму: 5 евро из расчета на день, но максимум - 600 евро за год. Такой налоговый бонус полагается не только тем, кто оборудовал домашний офис, но и тем, кто делил кухонный стол со своими домочадцами и работал далеко не в рабочей обстановке. И это - не единственные налоговые послабления, которые предусмотрены в рамках пандемии. У многих работающих немцев, которые передвигаются до офиса на поезде, есть карты BahnCard 50 или 100. Они позволяют покупать билеты на поезда по выгодной цене - в любое время и не дожидаясь специальных предложений. Если работник в основном трудился из дома и не мог использовать карту по прямому назначению, то он может списать все расходы, связанные с ее приобретением.

Разобраться во всех тонкостях налоговой политики не так-то просто, но на это у немцев будет дополнительное время. Сдать декларацию за 2020 можно будет на три месяца позже - до конца октября 2021 года. А тем, кто пользуется услугами консультанта, еще позже.

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