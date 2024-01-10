В ФРГ началась забастовка машинистов пассажирских поездов

Забастовка, объявленная профсоюзом машинистов поездов, началась в 2 часа ночи среды и должна закончиться в пятницу в 18.00. До этого времени будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn.

К стачке машинистов грузового транспорта в Германии присоединились и их коллеги на пассажирском транспорте - в ночь на среду, 10 января, началась трехдневная забастовка профсоюза машинистов поездов GDL. Как сообщил рано утромжелезнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) многочисленные его сотрудники бастуют с 2.00 утра. На грузовом транспорте акция протеста началась накануне вечером в 18.00.

Ожидается, что общая забастовка продлится до 18.00 пятницы, 12 января. До того будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn, в котором отменено около 80 процентов поездов дальнего следования.

В DB пояснили, что чрезвычайное расписание предлагает "только очень ограниченный спектр услуг" междугородних, региональных поездов и электричек ближнего сообщения (S-Bahn). Пассажирам рекомендуют по возможности отложить поездки в указанный период или узнавать на официальном сайте DB актуальность того или иного сообщения в соответствии с чрезвычайным расписанием. По данным железной дороги, билеты на отмененные поезда остаются действительными: пассажиры могут совершить поездку в последующие дни после забастовки.

Также будут введены ограничения на региональные перевозки, хотя их объем будет варьироваться от региона к региону, объявила компания. Накануне вечером Гессенский региональный суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отклонил во второй инстанции срочную апелляцию Deutsche Bahn против забастовки GDL. Право на обжалование решения суда отсутствует.

К забастовке присоединились фермеры

Забастовка железнодорожников на этот раз усугублена тем, что она проводится одновременно с общенациональными протестами фермеров, что может привести к заторам на автобанах Германии. Ранее представители бастующих фермеров объявили о проведении митингов, демонстраций с применением сельскохозяйственной техники и блокировании въездов на автомагистрали с понедельника, 8 января.

Протест фермеров вызвало главным образом решение федерального правительства отменить дотации на дизельное топливо и положить конец освобождению от транспортного налога на технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве. Конституционный суд ФРГ объявил в ноябре неконституционным нецелевое использование 60 млрд евро кредитных средств, и правительству в декабре пришлось срочно сокращать расходную часть бюджета на 2024 год.

Компромисс между DB и GDL по-прежнему не найден

Железнодорожная забастовка - третья и самая продолжительная на сегодняшний день в рамках текущего спора о заработной плате между профсоюзом водителей поездов Германии (GDL) и Deutsche Bahn. Железнодорожная компания Transdev также присоединилась к бастующим.

Во вторник вечером Deutsche Bahn призвал GDL вернуться за стол переговоров. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) также призвал обе стороны к переговорам. "Должен быть найден способ, который устроит обе стороны. Для этого необходим диалог", - заявил политик в интервью газете Bild. Лидер GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky), напротив, подчеркнул, что железная дорога должна представить улучшенное предложение. "Вопрос о сокращении забастовки не обсуждается", - подчеркнул профсоюзный босс.

Пресс-секретарь DB Group Анья Брёкер (Anja Bröker) вечером 9 января, выступая перед журналистами, назвала забастовку машинистов "ненужной", "безрассудной" и "навязывающей (требования профсоюза. - Ред.) нашим пассажирам". Железная дорога сделала "большой шаг" навстречу GDL в вопросе рабочего времени, но забастовку "уже невозможно предотвратить", заявила она.

Требования профсоюза машинистов GDL

Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. В GDL требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю для сотрудников, работающих по сменам. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении зарплат на 555 евро в месяц и предоставлении машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро. Железнодорожный концерн считает эти требования невыполнимыми и готов говорить с профсоюзом только о расширении существующих дополнительных моделей рабочего времени.

Ранее в GDL объявили о "рождественском перемирии", которым, по мнению руководства профсоюза, в DB "не воспользовались, чтобы сделать достойное обсуждения предложение". Компромисс, представленный концерном 5 января, в профсоюзе назвали "несущественным и оскорбительным".

Смотрите также: